$1 millón de dólares y becas universitarias completas: el gobierno de Ohio ofrece de todo para incentivar la aplicación de las vacunas contra COVID-19

Viajeros de distintos destinos están gastando miles de dólares para venir a Estados Unidos y aplicarse la vacuna contra el Covid-19. Incluso algunos deben regresar por su segunda aplicación, con el respectivo gasto que implica.

Pero en Estados Unidos las cosas son diferentes, los gobernantes de diferentes estados están desarrollando estrategias para lograr que sus respectivas poblaciones se inoculen y con ello terminar con la temible pandemia que ha cobrado casi 600,000 vidas en el país.

En esta ocasión el gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que para incentivar la vacunación contra el Covid-19, ofrecerán un premio semanal de $1 millón de dólares y becas universitarias completas, que se cubrirán con los recursos federales de ayuda pandémica.

El gobernador, los funcionarios de salud y los líderes comunitarios del estado están creando incentivos para derribar los miedos contra la vacuna, a casi tres semanas para que desaparezcan la mayoría de las restricciones sanitarias estatales.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars.

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021