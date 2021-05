Gustavo Adolfo Infante da a conocer video con la “única condición” que le pidió Frida Sofía para publicar la entrevista sobre Enrique Guzmán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El conflicto y la polémica que se ha generado después que Frida Sofía le concediera una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante donde acusó de abuso sexual a su abuelo, Enrique Guzmán, alegando que el mismo supuestamente la manoseó a los cinco años crece cada día más. Ahora el papá de Alejandra Guzmán demandó a Infante. Por eso, el periodista dio a conocer un video donde Frida le da una única condición para publicar la entrevista: “No tapes nada, no cortes nada”. Todo esto luego que Guzmán demandara a Infante y este último asistiera a los juzgados para hacer frente a la misma.

En el video en cuestión Gustavo Adolfo le pregunta a Frida: “¿Cómo estás Frida Sofía?”. “Estoy muy bien, muy contenta y emocionada para que frente a frente veas qué onda y para que ustedes cierren varios ciclos conmigo y gracias por la oportunidad a ti también enanito”, dijo la hija de “La Reina de la Rock” de México. Luego de presentar este video Gustavo Infante dijo: “A lo hecho pecho”.

El periodista dio declaraciones a sus colegas periodistas. “Yo no cometí ningún acto de discriminación, ni incitación al odio en contra de él…. habrá que ver la denuncia del licenciado, pero sí está atentando contra la libertad de expresión y prensa. Yo en qué momento lo ataqué o lo difamé. En qué momento dije si el señor era pederasta o pedófilo o violador o drogadicto. Los que lo han dicho ha sido la gente…. Si tú ves la entrevista ella, de manera espontánea, decidió decirlo tal cual y luego sale el señor Guzmán y dice que no sabe mal tocar a nadie y se pone a llorar. Yo creo que hay que defenderse con dignidad, no llorando…”, fueron parte de las declaraciones de Infante a los medios de comunicación.

En el programa de El Gordo y la Flaca dijeron que el periodista aseguró que “Guzmán quiere una remuneración monetaria y que no sería la primera vez que intenta demandarlo”. “Yo no sé si el señor Guzman anda armado y demás, pero la primera declaración de él fue que me iba a romper el hocico y que yo debía haberlo buscado para que me autorizara publicar la entrevista. O sea, ¿desde cuándo tenemos que pedir permiso para hacer nuestro trabajo?”, agregó.

Por ultimo aseguró que “Es un pleito entre él y su nieta y su hija, no con los medios”. Habrá que esperar en qué termina esta demanda legal y qué medidas estaría tomando el periodista para defenderse de tal acusación. Sin duda alguna, la batalla legal que presenta esta triste polémica apenas comienza y se presume que habrá muchas visitas a los juzgados por parte de todos los involucrados en la misma.

Sigue leyendo:

La celebración de los 50 de Adamari López comenzó desde la cama

Lili Estefan usa minifalda y hace movimientos sexys pero le dicen “Vieja ridícula” y que está “Mayorcita para vestir como quinceañera”

Mucho tabaco y cerveza, así va el despecho de Alex Rodriguez por Jennifer Lopez y todo el mundo lo vio en Instagram