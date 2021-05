“Ninfómanas”, Frida Sofía sobre las Pinal. Asegura que han compartido hombres

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La batalla campal que protagoniza Frida Sofía con su familia Guzmán y Pinal respectivamente crece con lo días. Esta vez llamó a las mujeres de su familia “Ninfómanas” y las tildó de compartir hombres entre ellas. Esto, luego que saliera a luz pública que supuestamente Luis Miguel no sólo mantuvo una relación sexual con Stephanie Salas sino con la hermana de esta, Alejandra Guzmán, al mismo tiempo. Ante esto, Frida reaccionó y publicó una serie de historias: “Yo no acepto esto y es un comportamiento ninfomaníaco y asqueroso“, según reposteó el periodista Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme No Like”.

Agregó también: “…Que en la dinastía ha sido normalizado. Me da asco. Yo no soy así”, continuó en la misma publicación. Posteriormente subió otra historia en su cuenta de Instagram: “Pueden editar entrevistas, tratar de manchar la imagen de mi papá y lo que les quede para seguir defendiendo lo indenfedible… Aquí no van a lograr desviar el tema. Esto es una guerra por justicia contra los que me abusaron sexual, emocional, sicológica y físicamente”. En esta publicación en particular colocó una imagen del rostro de la periodista Pati Chapoy, quien entrevistaría a Enrique Guzmán de nuevo.

Además dijo también, que su abuela Silvia Pinal tuvo un romance con Fernando Frede, quien también supuestamente tuvo una relación la hija de esta última, Sylvia Pasquel. En cuanto a la relación de su mamá y su tía con “El Sol de México”, se limitó a publicar la reseña de un medio donde aparece la noticia y agregó: “Se lo dedico a todos los que me dicen que soy una malcriada por hablar pestes de mi ‘familia’ si la verdad apesta, pues no es mi pe**. Conmigo se rompe esta asquerosa cadena”.

Todo este conflicto se inició cuando Frida Sofía concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante. En la misma, la joven denunció a su abuelo, Enrique Guzmán, por haberle supuestamente manoseado a los cinco años. Este se defendió y amenazó con tomar medidas legales. Pero los abogados de Frida ya declararon y dijeron que están sobre el caso y que la hija de “La Reina del Rock” está terminando de recabar las pruebas necesarias porque ella quiere justicia por la vía legal y procederá, según sus representantes, en esa vía.

Su abuela Silvia Pinal dijo recientemente: “… Yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas”, refiriéndose a las declaraciones de Frida sobre Enrique Guzmán. Alejandra, por su parte, defiende a su papá y en algún momento aseveró: “…Meto las manos al fuego por mi padre”.

La última acción de la cantante fue decir que supuestamente desheredará a Frida Sofía, según indica la revista TVNotas. Pero la joven modelo dijo que no le interesa el dinero y que su mamá puede proceder a hacerlo. Total que todo indica que las aguas aún no están calmadas y que todavía queda mucha agua por correr en esta batalla Guzmán-Pinal y Frida Sofía.

