Retira Ikea tazones, platos y tazas de las marcas Heroisk y Talrika, vendidos entre 2019 y 2021, por riesgo de provocar quemaduras

La tienda Ikea, en cooperación con la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC), está solicitando a sus clientes el retiro del mercado voluntario de los tazones, platos y tazas de la marca Heroisk y Talrika.

De acuerdo con información de la compañía los trastes que se están retirando están hechos de PLA (ácido poliláctico o polilactida) y pueden volverse frágiles y quebrarse.

IKEA US recalls HEROISK and TALRIKA bowls, plates, and mugs. Consumers should immediately stop using these recalled items and return them to any IKEA store for a full refund.

