Ve a vacunarte contra Covid-19 en Uber y no pagues si el viaje es menor a $25 dólares

Para terminar con la pandemia es muy importante que las personas reciban sus vacunas contra Covid-19, por lo que Uber comenzó desde este lunes a llevar a las personas de ida y vuelta a que reciban sus dosis para quedar inmunizados contra el Covid-19.

En colaboración con la Casa Blanca, la compañía de transporte lanzó un programa de viajes para promover la vacunación, ofreciendo a los estadounidenses un descuento de hasta $25 dólares por cada uno de sus viajes de ida y vuelta a un centro de vacunación.

Las personas que hayan reservado una cita para vacunarse pueden solicitar un viaje a través de la aplicación de Uber y no pagarán nada si el viaje cuesta menos de $25 dólares, o bien recibirán un descuento de $25 dólares, explicó la compañía.

We’ve teamed up with @WhiteHouse to help provide free rides* to and from vaccine sites across the country.

We’re almost there. Together, we can help get America moving again.

Thank you for getting vaccinated.

Learn More → https://t.co/qjIf1nOlrh

*up to $25 off each ride pic.twitter.com/nhIFWbVvlM

— Uber (@Uber) May 24, 2021