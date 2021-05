Adamari López se habría colocado un balón gástrico y por eso adelgazó tanto, según Chisme No Like

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ya el programa de “Chisme No Like” habría anunciado que la conductora de Hoy Día, Adamari López, se habría hecho una operación de estómago para cumplir con un contrato que firmó con la organización que dirige Oprah Winfrey, WW, en el cual se comprometía a perder peso. Pero ahora, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain han asegurado que “La Chaparrita” de Telemundo se colocó un balón gástrico en el estómago y por eso ha perdido las libras que tenía extra.

Según ellos, Adamari habría publicado videos haciendo ejercicio para quitarle validez a los señalamientos de una posible cirugía Bariátrica (de estómago). La realidad, según Chisme No Like, es que se hizo una intervención que no deja marcas y que te permite realizar actividad física: “Te meten por endoscopia el globo… Te tiene que hacer una cirugía para meterte el globo sin inflar y una vez que te lo introducen, tienes que estar obviamente dormida, te lo rellenan con agua azul para detectar cualquier situación que en algún momento se ponche y se empieza a salir el líquido. Normalmente este globo el máximo de tiempo que lo puedes tener son seis meses…”, aseguraron.

Precisamente, Elisa admitió que ella misma se lo hizo y por eso pudo decir de primera mano algunos de los efectos de secundarios del balón gástrico: “La comida se le pega y los jugos gástricos, además deja mal aliento, pero lo más fuerte es que estás platicando y salen eructo (gases) por la boca”, en palabras de la propia conductora del show de farándula.

Esto ha sido toda una polémica sobre si la presentadora de Telemundo habría pasado por el quirófano o no. Por este emotivo, muchos de sus fanáticos la defienden, otros le reclaman que por qué no lo cuenta ella misma. Pero Adamari no se ha pronunciado en este sentido y mucho menos ahora que dio a conocer una importante decisión personal: su separación del bailarín español Toni Costa.

Fueron 10 años y una hermosa hija, Alaïa, el fruto que cosecharon ambos. Hace casi una semana, Adamari dijo a nuestro diario de manera exclusiva que ya no estaban juntos. Ese mismo día dio a conocer la noticia en Hoy Día y posteriormente publicó un comunicado en video en su cuenta de Instagram, en el que asegura que es un tiempo que se están tomando para re-evaluar su relación. Toni, por su parte,hizo lo mismo. Ambos dejaron claro que serían las únicas declaraciones emitirían al respecto, pero Toni ya faltó y le respondió a la revista People en Español pidiéndoles que no publicaran mentiras, después que el medio asegurara que una fuente cercana a la pareja les confirmó que hubo separación anterior en la que Toni se habría ido de la casa por unos meses y que luego regresó y se reconciliaron.

