La hermana y madre de Toni Costa le envían sentidos mensajes al ex de Adamari López

No sólo los fanáticos de Toni Costa y Adamari López estarían tristes por la reciente separación de la pareja, también los están sus familiares o al menos, los de él. Después de publicados los comunicados de ambos en las redes sociales donde anunciaban que se tomarían un tiempo para re-evaluar su relación, la hermana y madre de Toni le enviaron unos sentidos mensajes al bailarín.

En el video que publicó la conductora de Hoy Día, su suegra Carmen colocó: “Amén”. Sin más palabras. Recordemos que siempre se le han visto juntas cuando la señora visita la casa de la familia. En cambio y como era de esperarse en el comunicado de él, la señora Carmen denotó más amor: “Te amo mi hijo”. La hermana de Toni tampoco se ha quedado callada y dijo: “Te quiero hasta el infinito y más allá”.

Sin duda, se ve que es un momento duro para toda la familia y que están tratando de brindarle y ánimos y apoyos para que puedan salir de esta situación de la mejor manera posible y sobre todo por la hija de ambos, Alaïa. Así mismo lo han manifestado los famosos.

Mientras, ambos están de viaje pero no juntos. Él se fue a Puerto Rico y apareció en redes sociales muy distraído jugando golf con la familia. Ella, Adamari, y su hijita Alaïa se fueron Utah a la boda del hijo de una amiga. Ahí “La Chaparrita” de Telemundo hizo una excursión y también se mostró muy alegre.

Justo hace casi una semana, nuestro periódico dio a conocer en exclusiva la separación de Adamari y Toni. Posteriormente, ella lo dijo en el show de Hoy Día y ya después ambos publicaron sus respectivos comunicados dejando claro que serían las únicas palabras que emitirían ese sentido.

Aún así, Toni no cumplió y alzó la voz ante una publicación de la revista People en Español, para la cual han realizado múltiples portadas y han ofrecido varias exclusivas. El medio asegura que una fuente cercana a la pareja dijo que Adamari y Toni ya se habían separado en el pasado y que él habría pasado varios meses fuera de la casa y después se reconciliaron y volvió. Toni rechazó categóricamente esto: “Dije que no iba a decir nada pero no puedo dejar pasar esto por alto, ESA INFORMACIÓN ES UNA ABSOLUTA MENTIRA, les agradecemos que NO INVENTEN POR FAVOR, no es sano, gracias”, fueron las palabras del bailarín español en la cuenta de Instagram de People en Español.

