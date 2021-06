Kim Kardashian se hizo un retrato familiar con sus hijos y dejó por fuera a Kanye West cuando aún estaban juntos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La estrella televisiva Kim Kardashian ha publicado un enternecedor retrato familiar en su cuenta de Instagram para dar el pistoletazo de salida a la temporada veraniega. En la artística imagen, tomada en blanco y negro y presidida por las angelicales vestimentas de todos, brilla por su ausencia, es decir quedó fuera, el padre de las criaturas, el rapero Kanye West, con quien la celebridad se encuentra sumida ahora en un ‘hermético’ proceso de divorcio.

“Baby love”, se ha limitado a escribir la también empresaria para titular tan adorable estampa, que ya pone de manifiesto el carácter fotogénico de los pequeños North, Saint, Chicago y Psalm, quien duerme plácidamente en el brazo de su progenitora, quien a su vez lanza una mirada serena y muy sonriente a la cámara. Teniendo en cuenta que el benjamín de la casa aparece en su etapa de recién nacido, queda claro que la imagen fue tomada poco después de mayo de 2019, cuando Kim y Kanye West todavía estaban juntos, así que fue decisión de ella misma de dejarlo por fuera del retrato familiar.

Vanessa Bryant, viuda del malogrado jugador de baloncesto Kobe Bryant, ha sido una de las muchas celebridades que ha querido felicitar a Kim por tan bonito posado en compañía de toda su prole. La publicación se aproxima ya a los tres millones de ‘likes’ y, más importante aún, parece consolidar la nueva etapa de ‘liberación’ y recobrada independencia que ha iniciado Kim Kardashian tras su separación del músico, en la que la socialité está plenamente centrada en sus niños y en sus flamantes nuevos proyectos televisivos, así como en aquellos enmarcados en el sector de la moda.

Aún y a pesar que Kanye no aparece en el retrato sí aparece en el último capítulo de “The Keeping Up with The Kardashians”. Fueron tres años los que no quiso aparecer en el show de televisión pero ahora en la última temporada quiso salir justo cuando estaba en plena crisis con Kim.

El rapero apareció para darle una sorpresa de cumpleaños a su ex suegra Kris Jenner. Ya sabemos que ambos se llevan excelentemente bien. Resulta que Kim quiso sorprender a su mamá haciendo una exposición de los 65 atuendos que más ha usado y el que ayudó a que todo se diera fue el propio Kanye.

Justp en el mismo show de televisión Kim apareció llorando con su hermana Khloé Kardashian y se hacía llamar perdedora y fracasada pues dice que: “Este es el tercer matrimonio que se me va a la m*****”.