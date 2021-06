Colombia vs. México: J Balvin retó a “madrazos” a Saúl “Canelo” Álvarez

La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul llamó la atención de muchas personas. La participación de el youtuber en este evento trajo consigo la inclusión de otro tipo de público en esta disciplina. En este sentido, el cantante colombiano, J Balvin, retó a través de sus redes sociales al boxeador mexicano Saúl Álvarez. El azteca no dudo en aceptar esta invitación.

The @JBALVIN and @Canelo entrance had just as many fireworks as the fight 🎆 #CaneloYildirim

(via @MatchroomBoxing) pic.twitter.com/5zTs0GLNuR

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 28, 2021