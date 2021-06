Grace, es la primera enfermera robot para cuidar pacientes con COVID-19

Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, científicos chinos han recurrido a la Inteligencia Artificial para crear a “Grace“, una enfermera robot, para que pueda cuidar a los pacientes contagiados de COVID-19.

Anteriormente, en el año 2016 crearon los científicos de Hanson Robotics crearon a “Shopia” , una humanoide, que ahora pasa a ser “hermana” de Grace, la robot enfermera que está destinada a apoyar a pacientes contagiados de coronavirus.

“Grace” cuenta con facciones asiáticas, su cabello lacio le llega al cuello.

Además cuenta con una cámara en el pecho, la cual usa para poder tomar la temperatura de los pacientes, así como medir la capacidad respiratoria de los pacientes.

Como toda enfermera, “Grace”, viste su uniforme blanco, pero su toque “personal” es que tiene estampados de flores azules, unas más claras que otras.

De acuerdo a los científicos involucrados en su creación, la enfermera robot china tiene la capacidad de detectar cuando alguien está contagiado de COVID-19, debido a que cuenta con un sofisticado sistema de Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas en inglés).

Entre los objetivos de para los que fue creada “Grace” es para que pueda interactuar con los pacientes, emulando al persona de salud humano.

Esto gracias, a que “Grace”, puede emular alrededor de 48 movimientos faciales más comunes de los humanos, lo que permite transmitir confianza a los pacientes que atienda.

“Una apariencia humana facilita la confianza y el compromiso natural porque estamos programados para interacciones humanas cara a cara”, precisó el creador de “Grace”, el científico David Hanson.

Además, la enfermera robot está diseñada y programada con una personalidad muy amable, lo que facilita la “interacción” con sus pacientes.

Es así como “Grace”, puede ayudar al personal de salud que ha estado en la primera línea de batalla contra el COVID-19.

“El parecido de Grace con un profesional de la salud y su capacidad de interacción social tiene como objetivo aliviar la carga del personal de primera línea del hospital abrumado durante la pandemia”, indicó Hanson.

