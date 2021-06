Aseguran que Toni Costa, ex de Adamari López, no sabe ni cómo pagar la luz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después que Javier Ceriani se le acercara al propio Toni Costa para preguntarle por el verdadero motivo de su separación, los rumores sobre infidelidad, su sexualidad, posible reconciliación y si es un mantenido o no,mucha tela se ha cortado. Ahora el periodista dice que Toni Costa no sabe pagar ni la luz, según lo que le han dicho informantes que tiene el argentino.

“Lo que nosotros habíamos dicho al principio que Adamari quería un macho alfa, un hombre con otra estructura, todavía se refuerza más la idea que, cuando Adamari casi se muere que estuvo internada por una neumonía, Adamari no pudo hacerse cargo de sus cosas, de sus gastos y dicen que Toni Costa no sabe ni cómo se paga la luz… una hipoteca.. Hay muchas cosas que un hombre tiene que darle a una mujer que no sólo es sexo sino también ser hombre o ser administrador. Entiendo que hay mujeres que les gusta administrar, pero entiendo que a él le falta un poco una parte que Adamari quiere que sea un poquito más…”, aseguró el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani sobre una de las posibles razones que pudieron haber acabado con la relación entre la conductora de Hoy Día, Adamari López y su ex Toni Costa.

Justo hace unos días les hablamos sobre lo que le dijo Toni Costa cara a cara a Javier Ceriani y fue que él asegura que todo lo que dice el argentino es mentira. El periodista le pregunta que cuál parte de todo lo que se dice es falso y qué le molesta de los rumores y Toni Costa responde que todo lo que pueda afectar a la hija que tiene con Adamari López, Alaïa Costa. También confirmó al compañero de programa de Elisa Beristein que no fue infiel, que esto se trata de una separación como la pasan muchas parejas e incluso afirmó que habrá boda con Adamari, cosa que Ceriani cuestionó luego.

En cuanto a la celebración del Día del Padre, Toni Costa ya había hecho la portada de la revista “Siempre Mujer” junto a Alaïa. En la entrevista dijo que este Día del Padre sería distinto, pues viajaría junto a Alaïa a España a visitar a la familia y así fue. El bailarín se encuentra en suelo español con su pequeña y andan pasándola bomba entre familiares.

Adamari López, por su parte, dejó las diferencia de lado y le envió un tierno mensaje a Toni Costa por el Día del Padre en el que le agradecía todo el cariño que le da a la hija que tienen en común. También dedicó un tierno mensaje a su papá, quien falleció hace algunos años.