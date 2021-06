Rosie Rivera, tía de Chiquis Riviera, confiesa que volvió al alcohol y pide que oren por ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio de todo el alboroto que se ha generado con Rosie Rivera y las cuentas que le pidieron sus sobrinos, hijos de la fallecida Jenni Rivera, sobre el manejo de la herencia y empresa de la misma, Rosie confesó de manera muy honesta que volvió al alcohol después de mucho tiempo. Aseguró que la pandemia fue un momento muy duro para ella y que los meses entre octubre y diciembre siempre han sido muy fuertes en este sentido al tiempo que pidió que oren por ella.

Al lado de su esposo Abel Flores, Rosie Rivera dijo que en octubre Lupillo Rivera hizo un concierto y ahí estaba presente Juan Rivera. Estos dos han tenido varias diferencias a lo largo de los años y pues a Rosie le hizo mucha ilusión verlos juntos y sobre todo estar rodeada de todos sus familiares, ya que estaban pasando un buen momento. Esto hizo que Rosie volviera a tomar alcohol después de mucho tiempo, tal como contó.

“… La mera pandemia. No culpo a nadie más que a mí. No sé qué sucedió y los meses entre octubre y diciembre siempre son meses de batalla para mí. Te voy a pedir que ores por mí. No sólo por mí, durante muchos años entre octubre y diciembre nuestra familia pasa por duros momentos y empecé a tomar. Pero no es que tomaba sola. Mi tentación es tomar con mi familia… Juan y Lupe estaban sacando el disco de Lupe y yo estaba muy feliz, no es que estaba triste… Yo estaba feliz que mis hermanos estuviesen bien. Yo había orado por eso mucho tiempo…”, aseguró Rosie.

Rosie Rivera, al igual que muchas veces anteriores, contó esto a manera de experiencia y con lágrimas en los ojos. Aseguró que si otra persona también hizo algo durante la pandemia y que se arrepiente, pues se puede ser fuerte a través de la oración y seguir adelante.

Aseguró también que se sintió muy bien esos meses porque extrañaba estar con su familia y que le dio mucha alegría verlos juntos, sobretodo a Lupillo y a Juan Rivera quienes han tenido una mala relación intermitente durante muchos años.

En cuanto a estos dos últimos, Juan Rivera ha hecho varios “En Vivo” en los que da su punto de vista sobre la tensa situación que hay ahora entre él y sus sobrinos. Así como también varias indirectas que le ha mandado a Lupillo.

Justo hace un día, el hermano menor de Chiquis Rivera, Johnny López, dio una entrevista al programa de farándula “El Gordo y La Flaca” en el que dice que sus tíos no le han dado un corte anual de las cuentas de las empresas de su madre y que pudiera pasar todas su vida sin hablarle a sus tíos.