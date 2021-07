Pánico por balacera en licorería en Nueva York: pistolero muerto y tres heridos

Un hombre que abrió fuego contra tres personas dentro de una licorería en Bushwick (Brooklyn), fue abatido por la policía de Nueva York.

NYPD respondió al establecimiento ubicado en 1195A Halsey Street el jueves alrededor de las 10:30 p.m., pero al llegar el pistolero ya había huido.

Más tarde los oficiales descubrieron al sospechoso, con una pistola en la mano, agachado en la acera frente a 520 Wilson Avenue. Le ordenaron que dejara caer su arma, pero no obedeció, según el reporte policial. Luego tres agentes abrieron fuego contra él, hiriéndolo. Fue trasladado y luego declarado muerto en el Hospital Wyckoff, informó Fox News.

La policía de Nueva York recuperó el arma del hombre y otras tres en la primera escena del tiroteo. La jefa de patrulla de NYPD, Juanita Holmes, dijo que los agentes llevaban cámaras corporales que capturaban la interacción entre ellos y el pistolero no identificado.

Las tres víctimas que recibieron disparos en la licorería también fueron tratadas en hospitales de la zona. La investigación sobre el tiroteo sigue abierta, para precisar el motivo del ataque y una posible relación entre los implicados.

Los tiroteos han aumentado en NYC casi 38%, con 765 incidentes reportados en comparación con 555 el mismo período el año pasado hasta el domingo 4 de julio, en una tendencia que ya venía en alza desde el confinamiento del coronavirus.

Chicago, otra ciudad que vive una ola de violencia armada, recibirá refuerzo federal para combatirla, se anunció tras la visita del presidente Joe Biden esta semana a Illinois. En NYC, voces de la oposición republicana y sindicatos policiales han pedido intervención federal, que no se ha concretado, a falta de respaldo de los líderes demócratas.

WATCH as @nypdchiefpatrol provide an update into tonight’s police-involved shooting with an armed suspect in the @nypd83pct pic.twitter.com/FJNzCIkgyK

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 9, 2021