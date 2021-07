Las 10 historias de comida más increíbles de todos los tiempos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante toda la historia, la comida siempre ha sido uno de los temas favoritos de la sociedad que ha despertado hasta las más bajas pasiones y ha hecho que hasta los más famosos comentan una que otra locura. Finalmente es innegable que comer es uno de los más grandes placeres de la vida para la mayoría de las personas. De tal modo que no resulta ninguna sorpresa decir que existen algunas historias de lo más originales que giran en torno a la comida, con base en ello nos dimos a la tarea de recopilar algunas de las historias más emblemáticas de todos los tiempos ¡Te dejarán con el ojo cuadrado!

1. El viaje relámpago de Elvis Presley por un sándwich

Una de las historias más increíbles de todos los tiempos sucedió en 1976, cuando Elvis Presley tuvo un antojo incontrolable por un Fool’s Gold Loaf, un peculiar sándwich que una vez comió en Colorado Mine Company en Denver. Cuenta la leyenda que Presley y su séquito se subieron a su avión privado y partieron para el viaje de dos horas a Denver, por un gusto culposo de medianoche que totalizó $16,000. El sándwich es una barra ahuecada de pan italiano, untado en margarina, con un frasco entero de mantequilla de maní, mermelada y una libra de tocino frito, todo frito juntos. En esos tiempos el sándwich costaba $49,99, hoy en día tiene un valor de $189 y se estima que tiene entre 8.000 y 42.000 calorías ¡aunque no lo creas!

2. El primer sándwich de pollo desde cero

En 2015, un YouTuber de Minnesota hizo un sándwich de pollo desde cero y no es ninguna exageración. El complicado proceso se basó en varios pasos: incluía cosechar trigo, sacrificar un pollo, hervir el agua del océano para obtener sal, cultivar un jardín entero y extraer aceite de las semillas. En resumen: hacer el sandwich tomó 6 meses y todo lo que se requirió para su elaboración tuvo un costo de $1,500. Sin lugar a dudas una historia bastante impresionante que nos invita a valorar todo lo que tiene que suceder para que la comida llegue a nuestra mesa.

3. La historia de la mejor pizza finlandesa

En 2005, cuando el primer ministro italiano Silvio Berlusconi visitó Finlandia, insultó la cocina del país y dijo que los finlandeses “solo comían renos marinados”. Sin embargo la vida está llena de sorpresas, tres años después, Finlandia ganó en un concurso internacional de pizzas, superando a Italia, con un pastel hecho con reno ahumado ¿Lo mejor de está historia? La pizza con la que ganaron tenía un nombre bastante original: Pizza Berlusconi.

4. El intento de Irán por crear el sándwich más grande jamás elaborado

Todos sabemos que romper un Récord Guinness es una hazaña maravillosa, sin embargo no todos lo logran con éxito y es el caso de Irán. En el año 2008, intentaron colocarse en Libro de los Récord Guinness al hacer el sándwich más grande jamás hecho. El intento requirió de esfuerzos considerables: 1,500 cocineros para rellenar 2,000 libras de carne de avestruz en un sándwich de 5,000 pies de largo. Uno de los datos más impresionantes sobre está historia es que fueron necesarios dos días para completar la tarea culinaria ¿Lo triste? El esfuerzo finalmente no pudo ser reconocido, ya que mientras se medía el sándwich, los espectadores entraron y empezaron a comerse el sándwich. Los representantes de Guinness no pudieron otorgar el récord.

5. El último deseo más noble: pizza vegetariana para quien más lo necesita

En 2007, Philip Workman, un asesino convicto y preso condenado a muerte en Tennessee, pidió que su última comida fuera una pizza vegetariana que podría ser donada a cualquier persona sin hogar. Sin lugar a dudas un noble deseo para irse de este mundo, sin embargo los funcionarios de la prisión denegaron la solicitud. Sin embargo, después de escuchar sobre la solicitud, los residentes locales se enternecieron con la intención e inundaron los refugios para personas sin hogar con donaciones de pizza. Un refugio en Nashville recibió 150 pizzas.

6. El costo de vender perritos calientes en Central Park

Caminar por Central Park es una de las actividades más increíbles que ofrece la Gran Manzana, si bien la ciudad de Nueva York es famosa por sus numerosos carritos de hot-dogs en cada esquina; es indudable que la ubicación de Central Park es magnífica y cara. Desde 2013, Mohammad Mastafa, propietario de un carrito de perros calientes cerca del zoológico, paga al departamento de parques $289,500 al año por el derecho a operar.

7. ¿Desempleado por una rebanada de queso?

Es un hecho que McDonald´s no pierde absolutamente nada por no cobrar una rebanada de queso, es conocido como uno de los restaurantes de comida rápida más famosos y con mayores ventas en el mundo. Sin embargo en uno de sus establecimientos en Holanda: un empleado compró una hamburguesa y una vez realizada la transacción, solicitó una rebanada de queso extra, que la cajera le entregó de forma gratuita. Sin embargo la poca tolerancia y sentido común se hicieron presentes, ya que la cajera fue despedida de inmediato por no cobrar el precio total de una hamburguesa con queso. El caso fue llevado a los tribunales y McDonald’s fue reprendido por hacer un gran problema por una rebanada de queso, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas ocasiones acostumbran regalar comida a sus empleados. La buena noticia es que el tribunal les ordenó pagarle al cajero despedido $5,900 por daños.

8. Preso por robar pozole de su madre

En 2015, un hombre de 23 años en Albuquerque fue arrestado después de que irrumpió en la casa de su madre y le robó el pozole, una de las sopas mexicanas más famosas y tradicionales. Según la denuncia penal, el hombre le había enviado un mensaje de texto a su mamá que quería un poco de su pozole, pero ella dijo que no. El hombre fue arrestado por un cargo de robo residencial. Finalmente cuando se trata de comida hasta tu mamá te puede demandar.

9. El caso O.J. y el mejor día de venta de Domino´s Pizza

El 17 de junio de 1994, O.J. encabezó la persecución más mediática de la historia y de la mano Domino’s Pizza tuvo su día más ocupado registrado hasta ese momento, que inclusive estuvo a la par con las ventas que reportan en un típico y emblemático domingo de Super Bowl. La gente estaba tan cautivada por la naturaleza extraña de lo que estaba sucediendo, que no querían perderse un solo momento, así que en lugar de preparar la cena, muchas personas apostaron por pedir pizza para no despegarse de la cobertura.

10. La mejor estrategia de venta

En 2014, una niña Girl Scout de 13 años y su madre decidieron vender cajas de galletas afuera de un dispensario de marihuana medicinal en San Francisco. Sin lugar a dudas el antojo perfecto para todos los usuarios de la tienda y la mejor estrategia de venta: la niña logró vender 117 cajas en dos horas. Según un portavoz del dispensario, la niña tuvo que llamar para obtener suministros de respaldo después de tan solo 45 minutos ¡impresionante!

—

Te puede interesar: