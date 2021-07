Se vuelven “monstruos”: Por qué nunca hay que arrojar un pez dorados en lagos y ríos

¿Qué harías si tienes un pez dorado -esos que abundan en las peceras en los hogares- y te quieres deshacer de él?

¿Lo despides en el baño? ¿Lo llevas a un estanque, río o pantano cercano? Si eso es lo que estás pensando, ¡detente! y lee esta nota primero, ya que podrías crear un “monstruo”, según los expertos.

En los últimos años, estos simpáticos animales conocidos como Carassius auratus se han convertido en un verdadero problema para las especies locales de pantanos, lagos y ríos de todas partes del mundo.

Y es que en un medio silvestre pueden llegar a alcanzar el tamaño de una pelota de fútbol y pesar hasta 2 kg.

Si el tamaño no fuera suficiente, el problema con estas especies invasivas es que son una amenaza para los ecosistemas locales.

De hecho, las autoridades de Minesota, han hecho un llamado a los ciudadanos para que no liberen a estos peces -considerados una especie invasora- en los lagos y ríos del estado, después de que encontraran varios ejemplares gigantes en el lago Kelle.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2

— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021