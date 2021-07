Encontró al culpable: Florentino Pérez se defendió tras los polémicos audios sobre Casillas y Raúl

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Florentino Pérez está en boca de todos por una grabación que reveló el diario El Confidencial en la mañana de este martes en sus diferentes plataformas. El presidente del Real Madrid se pronunció y acusó con nombre y apellido a la persona que grabó de forma clandestina sus opiniones.

El audio difundido data del 11 de septiembre de 2006, cuando en ese entonces ya no era el máximo dirigente de la Casa Blanca. En ellos se manifestó de forma cruda y hasta despectiva de dos jugadores insignias del club como Raúl González e Iker Casillas.

A raíz del revuelvo que causó la publicación, el dirigente merengue se vio en la obligación de emitir un comunicado a través de la página web del Madrid. Confirmó que sí son reales los audios y que fueron grabados por José Antonio Abellán. Mismo que las publicó en su libro “Asalto al Real Madrid: Diario de 838 días y noches al límite”.

Ese libro lo escribió Abellán en coautoría con Anacleto Rodríguez.

"Casillas no es portero para el Real Madrid. Ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que le adoran… Es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid". Una reflexión pronunciada en septiembre de 2006 https://t.co/ribfspSvHv pic.twitter.com/pWAAsK35Ez — El Confidencial (@elconfidencial) July 13, 2021

Comunicado de Florentino Pérez, difundido por el Real Madrid

Ante la noticia difundida en El Confidencial, en la que se recogen frases que se me atribuyen, creo necesario matizar:

Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.

Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen.

Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga.

He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar.

La respuesta de Abellán

Tras ser señalado por Florentino Pérez en su comunicado, el periodista José Antonio Abellán respondió: “Me he ido con John y Bruce, mis perrillos, al monte y me encuentro este circo. Estoy alucinando… todo lo publicado está en mi libro de 2015 “Asalto al Real Madrid”. Y Florentino, no da explicaciones y quiere que maten, al que cree, el mensajero”.

Agregó que este miércoles lo contará en La Jungla Radio.

Me he ido con John y Bruce, mis perrillos, al monte y me encuentro este circo. Estoy alucinando… todo lo publicado está en mi libro de 2015 “Asalto al Real Madrid”.Y Florentino, no da explicaciones y quiere que maten,al que cree, el mensajero. Mañana,en @LaJunglaRadio lo cuento — jose antonio abellan (@jaabellan) July 13, 2021

