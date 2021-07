Impiden a modelo fitness abordar avión de American Airlines por usar ropa “ofensiva”

“Una experiencia de terror”, fue así como describió una modelo e influencer en el mundo del fitness llamada Deniz Saypinar su más reciente experiencia al querer viajar en un avión operado por American Airlines.

La modelo de 26 años, originaria de Turquía, denunció en sus redes sociales que no le permitieron abordar un vuelo de American Airlines en el aeropuerto internacional de Dallas, ya que los empleados de la línea le indicaron que viajaba con “ropa ofensiva”.

Deniz viajaría de Dallas a Miami y justo cuando entregaba sus papeles, un empleado de la aerolínea le indicó que no la podía dejar pasar por la forma en cómo iba vestida, con un top, short, un suéter blanco amarrado a la cintura y unos tenis.

#DenizSaypinar, a Turkish bodybuilder traveling from #DFW to #Miami prevented from boarding by #AmericanAirlines for clothing violations. Seems they let her board in Los Angeles.

Really people, why not just toss her a blanket.

Terrific publicity Deniz. pic.twitter.com/5kpAg20NAq

— Moore Aerospace (@MooreAerospace) July 11, 2021