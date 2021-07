Florentino arremetió contra Del Bosque: “Es la mentira más grande que he visto en mi vida”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Continúa el seriado de audios de El Confidencial sobre Florentino Pérez y sus opiniones polémicas sobre algunos personajes claves en su primera y segunda gestión como presidente del Real Madrid. El último foco va puesto en Vicente del Bosque, quien fuera entrenador de los Galácticos.

Ya dejó palabras duras sobre Raúl y Casillas, a los que tildó de las más “grandes estafas” del Real Madrid en 2006. Mientras que en 2012 calificó de “imbécil” a Cristiano Ronaldo y de “anormal” a José Mourinho.

“Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete. A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida”, relató Florentino.

“Yo os pediría que hablaseis con el presidente del Besiktas, para que os diga la sensación que él tuvo. Él no es entrenador, Camacho sí. Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida”, agregó.

Recordó también la poca capacidad que tuvo para controlar el vestuario conformado por los Galácticos: “Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada”.

Cuando se hablaba de la posibilidad que Del Bosque fuera el técnico de la Selección de España, también demostró su ironía: “Dicen que va a ir a la Selección ¿o qué? Ya lo que le falta a la selección es Del Bosque, ¿sabes?”.

En 2010 Del Bosque terminó siendo el primer entrenador en lograr bordarle una estrella de campeón del mundo a España.