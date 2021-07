Joven de 18 años viajará al espacio con Jeff Bezos en lugar del pasajero que pagó $28 millones en subasta

Volar al espacio no es cosa de todos los días y muchos imprevistos pueden suceder. Blue Origin anunció ayer cambios en la tripulación del viaje programado para este 20 de julio.

La compañía de Jeff Bezos comunicó que Oliver Daemen será el primer cliente de pago en volar a bordo de New Shepard, lo que marca el comienzo de las operaciones comerciales del programa.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353

— Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021