Un ciclista se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado por un caimán

Un hombre de la localidad de Stuart, en el sureste de Florida, resultó herido de gravedad este lunes tras ser atacado por un caimán de unos ocho pies y medio (2,5 metros), informó la oficina del Alguacil del Condado Martin.

El hecho ocurrió en el parque Halpatiokee, cuando la víctima cayó de su bicicleta sobre un arroyo y fue mordido por el animal en la espalda y pierna hasta en tres ocasiones, tras lo que fue atendido por los bomberos en el lugar y luego trasladado vía aérea a un hospital local.

An 8-foot, 6-inch female alligator bit a biker in Martin County’s Halpatiokee Regional Park on Monday. The man was airlifted to the nearest trauma center. More info to come @TCPalm pic.twitter.com/S7Z8TxVCJG

El caimán fue retirado del sitio por un cazador, quien explicó al medio local CBS12 News que el hombre perdió el control de su bicicleta cuando la rueda trasera se salió del carril, lo que ocasionó su caída al arroyo.

La víctima probablemente cayó encima o cerca del caimán, lo que propició el ataque del reptil, de unos 20 años y que suele poner sus huevos en el lugar, añadió el cazador.

Florida tiene una población de caimanes sana y estable que se calcula en 1,3 millones de ejemplares de todos los tamaños y está repartida por los 67 condados del estado.

Man seriously injured after being bit by an alligator at Halpatiokee Park in Stuart. Victim fell off of his bike and said he was attacked. First responders on are the scene now. pic.twitter.com/41d07hpZIT

— MartinCountySheriff (@MartinFLSheriff) July 19, 2021