Aseguran que Jennifer Lopez y Ben Affleck no planean casarse

Aunque hace unos días Ben Affleck y Jennifer Lopez se dejaron ver dándose muestras de amor dentro de un auto por las calles de Los Ángeles, las de sus barrios más exclusivos, a fin de buscar una nueva mansión con la que iniciar un excitante proyecto de vida en común, lo cierto es que los dos enamorados están a día de hoy más interesados en solventar los retos prácticos que se desprenden de su relación sentimental que de planificar grandes gestos de cara a todas las fotos de ellos juntos. Una fuente cercana a la pareja dijo que no planean casarse en un futuro inmediato.

Tanto es así, que sus amigos aseguran que los dos actores, Jennifer Lopez y Ben Affleck, no tienen prisa alguna por tener un matrimonio ya propiamente conformado. Es decir, en sus planes inmediatos no está el casarse y ni siquiera saben a ciencia cierta si acabarán pasando por el altar. Eso no significa, en absoluto, que los dos enamorados no se encuentren en la misma página con respecto a este segundo capítulo de su historia de amor, sino todo lo contrario. Jennifer y Ben están totalmente comprometidos el uno con el otro, aunque no en el sentido más estricto del término.

“Están totalmente comprometidos el uno con el otro. Han estado relacionando a sus familias y uniendo sus vidas en estos meses, por lo que no sienten la necesidad de prometerse o incluso de casarse. Los dos saben muy bien lo que es estar casados y no lo necesitan ahora mismo”, ha señalado el informante sobre su fallido compromiso matrimonial de 2003, los varios matrimonios que Jennifer Lopez tiene en su historial y, por supuesto, el divorcio de Ben Affleck y su exmujer Jennifer Garner, madre de sus tres hijos, hace solo unos años.

“Los dos están muy seguros y emocionados con el tipo de relación que tienen en estos momentos. La verdad es que Ben Affelck está especialmente enamorado e idolatra a Jennifer Lopez. Es que están hechos el uno para el otro y todos sus allegados piensan que forman la pareja perfecta”, ha añadido el confidente en su conversación con el portal de noticias E! News.

Justo hace días, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados viendo una mansión de $65 millones de dólares que tiene más de 3 años en venta. La misma cuenta con 9 habitaciones, doce baños, cancha de bowling, una peluquería (cosa que haría muy feliz a Jennifer Lopez), gimnasio y muchas comodidades más que suponen un gran costo en mantenimiento y, aunque existe muchos millonarios en el mundo, esta es la razón por la que la vivienda no haya sido acaparada por alguno de manera casi inmediata.