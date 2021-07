Sin ropa interior, Demi Rose acalora las redes posando en escotado vestido semitransparente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose siempre encuentra la fórmula de captar la atención. La chica ya se convirtió en una de las consentidas en redes sociales y en una de las más seguidas por los usuarios de Instagram.

Hace unas horas la modelo británica no se tentó el corazón para acelerar las pulsaciones de sus fieles admiradores y se animó a subir una serie de cuatro infartantes imágenes donde se le puede admirar posando con un vestido de impresionante escote hasta la cintura, que además utilizó sin ropa interior para que sus voluptuosos atributos fueran los protagonistas del día.

“Rapunzel never wanted a man to climb her tower to save her, she was just kinky and wanted someone to pull on her hair…”, escribió la sexy modelo al pie de las fotografías que hasta el momento cuentan con más de 320 mil likes y una cascada de buenos comentarios.

(Desliza para ver todas las instantáneas)

Previamente Demi Rose compartió una publicación en la que modeló de frente y de espalda para la cámara utilizando un trikini color negro con detalles en pedrería que por si no fuera suficiente, desabrochó en la parte baja para exhibir su prominente colita.