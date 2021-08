Dieta basada en plantas: las 6 cuentas imperdibles en Instagram para mantenerte al día

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A estas alturas es innegable decir que existen numerosas razones para elegir una dieta basada en plantas, es decir con abundantes frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales ¡están llenos de nutrientes! Aportan una gran cantidad de fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que contribuyen a la salud y la prevención de enfermedades. Lo cierto es que los alimentos de origen vegetal son integrales, naturales, completamente libres de procesados y ofrecen una gran explosión por bocado. Actualmente es una de las tendencias más recomendadas para vivir mejor, gozar de un peso saludable, ser más longevos y cuidar al planeta. Y es por ello que han salido a la luz increíbles proyectos en redes sociales que promueven este estilo de vida a través de valiosas recomendaciones y las más atractivas recetas.

Lo cierto es que seguir una dieta basada en plantas, es considerado uno de los mejores secretos de salud. Beneficia el proceso digestivo y la salud intestinal, se caracteriza por ser un estilo de alimentación saciante que evita comer en exceso y aumentar de peso potencial. Además de acuerdo con declaraciones de la escuela de Salud Pública de Harvard, las frutas y verduras con una carga glucémica baja (lo que significa que se digieren a un ritmo más lento) pueden ayudar a prevenir los picos de azúcar en la sangre, que aumentan el hambre. La lista de referencias es larga, de acuerdo con una revisión publicada en la revista Frontiers in Nutrition incluso encontró que una dieta llena de vegetales podría aumentar la cantidad de microbios “buenos” en el intestino responsables de numerosos factores de salud, incluido el peso corporal y el control del azúcar en la sangre.

Además, muchas verduras y frutas vienen con más de una ventaja. Es decir pueden ser muy ricas en vitamina C, A, y compuestos vegetales como los carotenoides, que ofrecen un beneficio antioxidante. Todos los nutrientes que brindan juegan un papel importante en el apoyo del sistema inmunológico. A su vez, los antioxidantes previenen el daño en el cuerpo causado por los radicales libres y que son la causa directa de numerosas enfermedades crónicas. A largo plazo, seguir un estilo de vida basado en plantas, puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud crónicos, como diabetes tipo 2, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares, obesidad y afecciones relacionadas con la salud mental. Con base en lo dicho, nos dimos a la tarea de hacer un resumen de 6 cuentas increíbles en Instagram que son la mejor inspiración para iniciar una dieta basada en plantas y llevar nuestra salud a otro nivel ¡Toma nota!

1. @elavegan

Una de las favoritas es la cuenta de @elavegan, la razón principal es que sus recetas y material es de lo más atractivo. Su creadora es Michaela Vais, quien se ha enfocado en compartir todo tipo de deliciosas y coloridas recetas de comida vegana y los más deliciosos postres, a la par de su cuenta en Instagram, también tiene un blog increíble: ElaVegan. Entre sus grandes cualidades se encuentran sus únicas recetas que hacen que sea más sencillo que nunca seguir una dieta sin azúcar y sin gluten. Como una buena recomendación prueba su receta de Easy Red Lentil Dahl, una magnífica opción para una rica cena entre semana repleta de proteínas que está llena de sabor y es muy fácil de preparar.

2. @earthyandy

Sin lugar a dudas el estilo de vida de Hawai llama la atención de cualquiera y más de la mano de la cuenta de Instagram de Andrea Hanneman, quien se dedica a compartir su estilo de vida a través de coloridas ideas de recetas saludables, veganas y sin gluten inspiradas en la isla. Es innegable decir que Hannemann, se encuentra en la mejor forma, además es madre de tres niños y autora de Plant Over Processed. Muchas de sus recetas se basan en el uso de los más emblemáticos y exóticos ingredientes locales, pero que también son fáciles de conseguir en Estados Unidos. Para empezar apuesta por recrear su receta de OG Acai Bowl, que está llena de coloridas frutas como las fresas y rodajas de plátano, además de su inigualable receta de mantequilla de nueces, que aparece en su libro.

3. @unceuponapumpkin

Como su nombre lo dice esta cuenta es un llamado especial para todos los amantes de las calabazas. Su creadora es Maggie Michalczyk, quien también es la autora del libro de cocina The Great Big Pumpkin y por supuesto se ha encargado de llenar su cuenta de Instagram con recetas saludables inspiradas en la calabaza que son tan nutritivas como sabrosas. Gran parte de su secreto son recetas de comida acogedora y deliciosa para hacer en casa, como salsa cremosa de calabaza para pasta y otras delicias. Además promueve el consumo de calabaza como una magnífica verdura reconfortante que se puede consumir a lo largo del año, no solo en su típica temporada que es el otoño. Por último y no menos importante, recuerda que la calabaza es una de las mejores fuentes de vitamina A, de acuerdo con USDA: ½ taza de puré de calabaza orgánico tiene más de 15,000 unidades internacionales ¡maravilloso!

4. @thefirstmess

Si la comida de temporada es tu fuerte, encontrarás todo lo que necesitas en la cuenta de Instagram de Laura Wright, quien se inspira en brindar ideas para todo tipo de comidas saludables a base de plantas que utilizan ingredientes frescos del momento. La autora de The First Mess Cookbook comenzó su blog como una forma de ayudar a cualquier persona a comer más plantas y alimentos integrales. Su propuesta es maravillosa, encontrarás muchas recetas veganas de platos principales, una de las favoritas de todos los tiempos es la sopa cremosa de frijoles blancos con col rizada, romero y limón. También encontrarás golosinas veganas como bocaditos energéticos de chocolate amargo y melaza blanda de jengibre, es perfecta para cumplir con los antojos dulces de la manera más saludable.

5. @hotforfood

La creadora de esta cuenta Lauren Toyota, autora de Hot for Food All Day: Easy Recipes to Level Up Your Vegan Meals, promueve todo aquello que sea vegano. De tal manera que su cuenta de Instagram y su blog presentan una amplia variedad de alimentos veganos de lo más reconfortables, incluida una de sus recetas favoritas: queso vegano para nachos, hecho con papas y zanahorias ¡una receta única! También es posible encontrar en su cuenta inspiración para recetas icónicas como son los macarrones con queso veganos y las alas de búfalo de coliflor. Por último y no menos importante, tiene una interesante propuesta de postres veganos: desde donas glaseadas veganas, tartas de queso, galletas y todo tipo de dulces delicias.

6. @sproutedkitchen

La bloguera gastronómica Sara Forte anima a los lectores a improvisar con sencillas recetas que presenta en su cuenta de Instagram, de tal modo que cocinar se vuelva un arte y no una ciencia. Promueve el uso de ingredientes frescos y los alimentos naturales. Lo cual es magnífico ya que es posible encontrar todo tipo de inspiración a base de plantas en sus publicaciones, desde esta ensalada de coles de Bruselas hasta enchiladas de calabacín asado, frijoles negros y queso de cabra. Otro punto a favor es que se centra en recetas de temporada, por lo tanto maneja todo tipo de ideas de comidas repletas de verduras desde primavera hasta invierno.

—

Te puede interesar: