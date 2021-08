Piden retirar del mercado más de 2 millones de deshumificadores por peligro de incendio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) dio a conocer en su sitio de internet que millones de deshumidificadores de una variedad de marcas reconocidas, están siendo retirados del mercado por riesgo de incendio o sobrecalentamiento que pueden poner en riesgo la seguridad de los consumidores.

Marcas como Whirlpool, Danby, Honeywell, SuperClima y Whynter están entre las marcas incluidas en el retiro generalizado.

Se trata de aproximadamente de 2 millones de deshumidificadores, de los cuales 380,000 fueron comercializados en Canadá y aproximadamente 25,000 en México.

#Recall: New Widetech recalls 2 million dehumidifiers w/well-known brand names that can overheat & catch fire, posing fire & burn hazards. 107 incidents & $17 million in property damage reported. Get refund. Full notice: https://t.co/Fe0JDAnUyK pic.twitter.com/rkrneM5oyE — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) August 5, 2021

La CPSC ha señalado que la fecha de recuperación dio inicio el 4 de agosto de 2021 y que se entregarán reembolsos a los consumidores de los equipos reportados.

El fabricante New Widetech señala que no se han reportado lesiones personales, pero se han registrado 107 incidentes de deshumidificadores retirados del mercado que se sobrecalentaron y / o se incendiaron, lo que provocó alrededor de $17 millones de dólares en daños a la propiedad.

El retiro del mercado incluye numerosos modelos de deshumidificadores de marcas como AeonAir, Amana, ArctiAire (Danby), Classic (Danby / Home Hardware Stores), Commercial Cool, Danby, Danby Designer, Danby Premiere, De’Longhi, Edgestar, Friedrich, Generations (Danby ), Haier, Honeywell (JMATEK / AirTek), Idylis, Ivation, aire perfecto, SuperClima, Whirlpool y Whynter.

La recomendación es que los consumidores dejen de usar los deshumidificadores de inmediato y que se pongan en comunicación con New Widetech para obtener un reembolso. El monto del reembolso se prorrateará según la antigüedad del deshumidificador.

Los equipos reportados se vendieron en los principales minoristas, incluidos Lowe’s, Costco, Walmart y Menards entre febrero de 2009 y agosto de 2017, a un precio de entre $ 120 y $ 430 dólares.

Para consultar la lista completa de los modelos afectados consulte la página de la CPSC.

Para obtener un reembolso e información adicional puede comunicarse a New Widetech, llamando al 877-251-1512 de 8 am a 7 pm ET, de lunes a viernes. También puede visitar el sitio web de la compañía.

