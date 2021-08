El estadounidense Christian Pulisic hace historia con el Chelsea en la Supercopa de Europa

Christian Pulisic no tiene techo en Europa. El Chelsea conquistó un trofeo más a nivel continental. El conjunto inglés igualó 1-1 con el Villarreal durante los 90 minutos. Sin embargo, en la tanda de penales el equipo de Thomas Tuchel se logró imponer 6-5 y conquistar la Supercopa de Europa. El norteamericano entró en la primera mitad y se convirtió en el primer jugador estadounidense que logra ganar esta competición.

CHRISTIAN PULISIC BROUGHT OUT THE 🇺🇸 FLAG IN CELEBRATION AGAIN. pic.twitter.com/xrIFPfkKIB

En el National Football Stadium at Windsor Park, de Irlanda, se vivió una verdadera final. Chelsea y Villarreal protagonizaron un partido de ida y vuelta. Tras la lesión de Hakim Ziyech, Thomas Tuchel tuvo que hace un llamado de emergencia en su banquillo y quién atendió el teléfono fue Christian Pulisic.

El jugador norteamericano surgió como el “apagafuegos” del entrenador alemán. Pulisic tuvo una correcta participación en el encuentro, fue eficiente y efectivo en la decisiva tanda de penales que definiría al campeón de la Supercopa.

En este sentido, el talentoso mediocampista se convierte en el primer jugador nacido en Estados Unidos que conquista esta competición continental. Pulisic ha dado mucho de qué hablar desde su llegada al fútbol europeo y está dejando un legado difícil de superar.

Christian Pulisic becomes the first American to play in a UEFA Super Cup and win it 🎆 pic.twitter.com/V1Z0wps1mw

— B/R Football (@brfootball) August 11, 2021