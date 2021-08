Veteranos convocaron una reunión con Biden sobre el compromiso de evacuar afganos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Organizaciones de veteranos estadounidenses solicitaron este lunes una reunión con el presidente Joe Biden, en el que buscarán discutir los esfuerzos de su administración en el proceso de evacuación de manera segura de aliados afganos que se encuentran bajo el yugo del talibán tras el anuncio del retiro de tropas de EE.UU del país.

Kristofer Goldsmith, vererano de guerra de Irak y fundador del High Ground Veterans Advocacy, es quien dirige esta coalición de veteranos, y expresó su preocupación por el destino de sus socios durante las épocas de guerra y preguntaron al presidente sobre sus esfuerzos por cumplir los compromisos con sus aliados.

“No cumplir con nuestras obligaciones para con estos afganos no solo sería un riesgo para la seguridad nacional, dañando la reputación de Estados Unidos en el exterior y erosionando la confianza en nuestras fuerzas armadas que es fundamental para operaciones futuras, también condenaría a los veteranos y sobrevivientes del conflicto en Afganistán a toda una vida de daño moral “, dijo el grupo mediante una carta.

Pidieron a Biden que detallara los elementos de respuesta que está dispuesto a usar ante la crisis, así como el paso seguro al aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, las garantías para que los aliados afganos puedan recibir todo el apoyo requerido y los esfuerzos para poner fin a la crisis humanitaria que vive la nación controlada por el Talibán.

Cerca de 50 grupos de veteranos firmaron la carta, incluidos los Veteranos de Vietnam de América, la Orden Militar Corazón Púrpura y la organización benéfica No One Left Behind, indicó Fox News.

Las críticas hacia el gobierno de Biden por el manejo del retiro de ciudadanos estadounidenses y afganos del territorio han ido en aumento, así como la escalada violenta del grupo fundamentalista talibán, quienes según informes, han bloqueado el acceso al aeropuerto de la capital afgana.

“Esperamos que sus esfuerzos no solo pongan de relieve que Estados Unidos cumple con sus compromisos, sino que también ayuden a los veteranos de este conflicto a evitar el dolor y el arrepentimiento de hacer promesas personalmente en nombre de nuestro país solo para que nuestro liderazgo político no cumpla esos compromisos”, agregó la misiva.

El pasado domingo, el presidente Biden informó al país que estima que el próximo 31 de agosto podría ser el día tope para que termine el proceso de retiro de ciudadanos, aunque con la tendencia de que la fecha pudiese ser extendida.

Por su parte, el grupo Talibán rechazó este lunes esa extensión, y amenazó con que podrían haber consecuencias si continúa la evacuación después de la fecha pautada, pues sería catalogado como una “provocación”, indicó el portavoz del grupo islámico, Suhail Shaheen.

