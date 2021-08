Selena Gomez aclara que está orgullosa del trabajo que hizo en Disney y que sus críticas fueron bromeando.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En solo un par de semanas, Selena Gomez ha pasado de rememorar con cierto fastidio sus primeros años de pertenencia a la factoría Disney, para la que protagonizó la mítica serie infantil Los magos de Waverly Place en la década de los 2000, a escenificar ahora, y con un forzado entusiasmo, el “orgullo” que supuestamente siente al seguir vinculada profesionalmente a la casa del ratón Mickey: corporación que también posee los derechos de explotación de marcas tan conocidas como Marvel, Star Wars y Hulu. Selena Gomez hizo críticas en las que señaló que prácticamente no tenía vida, pero ahora se retracta habla del orgullo que le da haber trabajado en Disney y dijo que las críticas que hizo fueron bromeando.

La última de las firmas citadas es además la plataforma de streaming que emitirá la nueva serie de la estrella de la música, ‘Only Murders in the Building’, eslabón final de una cadena de circunstancias que parecen explicar por qué Selena Gomez ha cambiado radicalmente de discurso acerca de la opinión que le merece a día de hoy la histórica compañía Disney. Tras subrayar hace quince días que, en su momento, vendió su vida a la empresa cuando solo era una niña y no tenía capacidad real de decisión, ahora la artista ha querido dejar claro que esas palabras hay que entenderlas en tono de broma, ya que en ningún momento pretendía lanzar una ácida crítica a la que siempre ha sido su casa y que siente orgullo de haber trabajado en Disney.

“Estaba deseando hacer otra serie. Y por cierto, estoy más que orgullosa del trabajo que hice con Disney en el pasado. De alguna forma me ha convertido en la artista que soy ahora”, ha señalado en su última conversación con la revista Radio Times y sin esperar a que nadie le preguntara sobre la creciente polémica. A continuación, Selena Gomez se ha congratulado de la oportunidad que le ha dado Disney de interpretar un personaje de su edad y con la flamante compañía de dos astros de la comedia como Steve Martin y Martin Short.

“Siempre he sido como una esponja, absorbiendo todos los conocimientos que he podido. La verdad es que me encanta volver a la televisión y poder hacerlo con un personaje de mi edad, lo que no ocurre con demasiada frecuencia”, ha reconocido en su entrevista Selena Gomez, en la que no ha vuelto a hacer referencia a esa etapa anterior en Disney en la que, según sus anteriores palabras, “no sabía muy bien lo que hacía”.