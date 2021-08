Lyn May deja ver su tanga con vestido transparente a sus 68 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vedette Lyn May sigue dando de qué hablar pero no porque se haya metido con Chiquis Rivera llamándola gorda o muy flaca y que canta feo a Belinda, ni mucho menos por señalar que Danna Paola le roba sus coreografías sino por aparecer sumamente sexy en el concurso Quiero Cantar que sale por el programa Venga La Alegría. Con un vestido transparente, Lyn May dejó ver su tanga y presumió su cuerpazo a los 68 años. Días antes se había hecho viral el ultrasonido del supuesto bebé que espera.

Obviamente, esto es parte de una broma de la vedette de 68 años. Ya había dicho que todo el cuento del embarazo era para sacarle alegría a unos cuantos en medio de los duros momentos que se viven. Aún así ha seguido insistiendo en el embarazo. Del mismo, tanto ella como su supuesto novio el músico Markos D1 dijeron que quedó embarazada después de una noche de copas. Ahora, Lyn May dejó a más uno de uno botando la baba al presumir su ropa interior con un vestido transparente.

De encaje azul eléctrico, color que siempre escoge Lyn May para lucir transparencias, dejó ver su mínima tanga y una vez más volvió a llamar la atención por el cuerpazo que se gasta a sus casi 70 años. Además pidió que votaran por ella en el programa de canto en el que está participando.

Recientemente, Lyn May llamó la atención por bajarle los pantalones a su, en teoría, novio Dj Markos y agarrarle el trasero al tiempo que aconsejaba a las jovencitas que, antes que nada, prueben y revisen la mercancía para que después no hayan arrepentimientos. No cabe duda que Lyn May, cuando quiere llamar la atención, lo hace y por todo lo alto.