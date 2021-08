OnlyFans se retracta y dice que seguirá permitiendo la creación de contenidos para adultos en su plataforma

A unos días de que anunciara que ya no permitiría la publicación de contenidos sexuales en su plataforma, Onlyfans comunicó que siempre no aplicará restricciones y que los creadores de contenidos podrán seguir haciéndolo tal y como lo venían haciendo y que fue una de las razones por lo que red social se hizo tan popular.

La empresa con sede en Londres, anunció este miércoles que eliminará la prohibición de publicar contenido sexual explícito, misma que estaba programada para entrar en vigencia a partir del 1 de octubre.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021