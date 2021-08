“Vacúnate por quienes te rodean”, dice un estadounidense no vacunado que contagió COVID a sus 7 hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ben Anderson llevaba una vida sana y de familia. Es practicante de jujitsu brasileño y se define como un hombre de fe. No está particularmente contra las vacunas, pero no había tenido tiempo para aplicarse la vacuna contra COVID-19. Y entonces enfermó e infectó a su familia. “Vacúnate por quienes te rodean”, dice el estadounidense no vacunado que contagió COVID a sus siete hijos, de entre tres y 18 años de edad.

Todo comenzó cuando el habitante de Cameron, Missouri, asistió a una reunión el 27 de junio pasado. Poco después empezó a sentirse mal, con una tos persistente y una sensación de niebla mental. El hombre de 42 años había contraído COVID y, aunque se aisló en su habitación durante dos semanas, contagió a sus siete hijos. La única que no enfermó fue su esposa, que ya estaba vacunada.

“Yo advertiría a cualquiera que esté considerando o esté indeciso sobre si debe recibir la vacuna o si debe usar una máscara, que debe hacerlo, no por ellos mismos, sino por quienes los rodean”, dijo Anderson citado por Newsweek. “Me enfermé y casi muero. Estaba sano y activo y esto simplemente vino y me puso de rodillas de una manera que no esperábamos”, agregó.

Luego de que un día su esposa lo encontrara sentado en el baño, sin poder siquiera ponerse de pie, Anderson fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Research Medical Center en Kansas City, donde para su buena suerte se desocupó una cama. Estuvo inconsciente durante 20 días conectado a un ventilador. Mientras tanto, en casa, su esposa atendía a todos sus hijos enfermos. Ella se inmunizó, pero él “simplemente nunca había tenido tiempo” de aplicarse alguna de las vacunas disponibles.

“Estas enfermeras, los médicos, están abrumados. Están haciendo lo mejor que pueden, pero las salas de emergencia están tan ocupadas con los pacientes de COVID que ni siquiera pueden detenerse para limpiar el vómito de un paciente antes de que reciban un código azul y tengan que correr porque alguien se está muriendo“, dijo Anderson desde su cama de hospital, donde el 95% de los enfermos de COVID no están vacunados.

“Claramente, la vacuna es una forma de mantenernos a salvo. Este agujero en mi cuello, la cicatriz, siempre estará ahí para recordarme el milagro“, aseguró Anderson que fue dado de alta del hospital a principios de esta semana. “A veces, los milagros vienen en forma de avances científicos”, como las vacunas, agregó.

