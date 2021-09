El ex futbolista brasileño Pelé negó los rumores de haber perdido el conocimiento y estar mal de salud

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mítico ex futbolista Pelé no ha tardado en echar mano de sus redes sociales para negar en primera persona los graves problemas de salud que se le han atribuido en tiempos recientes. De hecho, hace solo unos días llegó a publicarse que ‘O Rei‘ negó rumores de haber perdido el conocimiento a causa de un problema grave de salud, una preocupante teoría que el legendario ex deportista brasileño ha desmentido con rotundidad en su última publicación de Instagram.

“Gente, no me he desmayado y disfruto de una buena salud. Hace poco me sometí a unas pruebas rutinarias, ya que no había podido hacerlas desde el inicio de la pandemia. Eso sí, que quede claro que este domingo no voy a poder jugar“, ha bromeado el que fuera campeón del mundo, Pelé, con la ‘canarinha’ equipo de Brasil en la década de los 70.

El astro del balón Pelé ha compartido incluso una foto que le retrata en blanco y negro y con esa eterna sonrisa que siempre le ha caracterizado, lo que ha generado en consecuencia una tromba de comentarios que concentran la admiración, el cariño e incluso la idolatría que le profesan sus seguidores más acérrimos, así como los grandes clubes de fútbol de Brasil. “Mucha salud y larga vida a nuestro rey”, le ha dirigido la cuenta oficial del Santos FC. Se podía leer en muchas de las redes sociales, las cuales se desbordaron en mensajes de amor para Pelé.

Curiosamente, al inicio de la actual crisis sanitaria, en febrero de 2020, era su propio hijo el que alertaba públicamente sobre la supuesta depresión en la que habría caído Pelé, cuyo nombre es Edson Arantes do Nascimento, a cuenta de su estado físico y supuestos problemas graves de salud.. Edinho, el mencionado vástago, aseguraba que los problemas de movilidad derivados de un trasplante de cadera habían repercutido muy negativamente en el bienestar integral de su padre.

“Está muy frágil en cuanto a la movilidad movilidad. Se sometió a un trasplante de cadera, pero no completó debidamente el proceso de rehabilitación y tiene ese problema de movilidad, que acaba generando cierta depresión”, señalaba Edinho, uno de los entrenadores de la cantera del Santos, en conversación con el portal de noticias Globoesporte refiriéndose al delicado estado de salud de Pelé, el cual él mismo desmintió ahora.

