Otro escándalo laboral de latino Richard Carranza, ex canciller escolar de Nueva York: noviazgo con empleada que trajo de Houston con sueldo de lujo

Un nuevo escándalo de posible conflicto de intereses sacude el legado de Richard Carranza, ex Canciller escolar de NYC de origen mexicano, quien ejerció el cargo de 2018 a marzo de este año, cuando renunció alegando que necesitaba tiempo para llorar a once seres queridos perdidos por COVID-19.

Pero poco después Carranza fue contratado por la empresa de tecnología educativa “IXL Learning” a la que él mismo le había asegurado servicios por millones de dólares con el Departamento de Educación (DOE) de NYC bajo su gestión, según muestran los registros.

Ahora, según New York Post, Carranza está viviendo en San Antonio (Texas) con Raquel Sosa, una alta empleada que acaba de renunciar al DOE y a quien él mismo había contratado con un sueldo de anual de miles de dólares, trayéndola de Houston a Nueva York en 2018. “Su relación parece confirmar una queja de que Carranza usó su poderosa posición para favorecer a sus amigos, pero que los investigadores de las escuelas de la ciudad ignoraron”, dijo el diario.

