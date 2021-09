Alex Rodriguez, ex de JLO, hace una fuerte confesión de su infancia y conmueve a todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una entrevista que concedió el ex de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, el ex pelotero hizo una fuerte y triste confesión sobre su infancia y fue que el propio abandono de su padre cuando tenía tan solo 10 años lo dejó muy triste pero a la vez, esa fue la razón por la que hoy día es uno de los mejores padres que existe.

“Mi papá me dejó cuando yo tenía 10 años y eso me rompió el corazón. Entonces yo me hice una promesa… si yo tenía la oportunidad de algún día convertirme en padre, yo no lo jo**** como hizo mi padre… Yo quería ir realmente a lo más profundo de mí y desde aquel momento que eso pasó y y me convertí hace 16 años con Natasha y después con Elle. esto es lo primero, segundo y tercero de mi vida. La mejor parte de esto es que si tú consigues trabajarlo, esto será una prioridad. No hay nada más importante que esas niñas “, dijo Alex Rodriguez al tiempo que hablaba sobre su relación con su ex, pero no Jennifer Lopez sino la madre de las niñas Cynthia Scurtis.

“Nosotros compartimos la paternidad y ella es todavía una de mis mejores amigas. Es una excelente madre con un master en psicología. Es realmente una prioridad y mañana cada sábado lo que yo hice fue crear un club de desayuno y este se hace de 8:30 am a 10:30 am … sin teléfonos, sin ipads y hablamos de cómo les fue en la semana y lo hacemos como una prioridad. Es realmente algo importante de mí…”, terminó de decir Alex Rodriguez de manera muy contundente.

Esto surge luego que se diera a conocer que Jennifer Lopez quiere sacar a Alex Rodriguez de los negocios que tienen en común y hasta le devolvió el Porshe que él le regaló. Jennifer Lopez sabe que esto podría costarle bastante dinero, pero todo indica que no le importa gastarlo con tal de no tener ningún tipo de conexión con el que hasta hace poco más de tres meses fue su prometido.

