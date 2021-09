Gaby Spanic confesó que le pusieron los cuernos con otro hombre: "Abrí la puerta y los vi besándose...".

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las grandes consentidas por el público que ve La Casa de los Famosos es Gaby Spanic, quien ha dejado a todo el mundo perplejo con su más reciente confesión: tuvo un novio que le puso los cuernos con otro hombre. No lo dijo a manera de trauma sino todo lo contrario, hasta en un tono jocoso tomando en cuenta que es una de las actrices que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. No en vano protagonizó tremenda discusión con su colega y paisana, Alicia Machado, donde le dijo de todo.

Gaby Spanic habló de que tenía un novio en determinado momento de su vida y que, de pronto, descubrió que el mismo le era infiel pero con alguien de su mismo sexo. Es decir, con otro hombre. “Eso fue hace mil años atrás, vino un amigo a visitarnos… Me dijo que iba a venir a uno amigo… No avisé que iba a llegar temprano a casa… abrí la puerta y los vi besándose. Yo me quedé en shock. Lo único que pasó por mi cabeza fue tratar de decirles: -tienen cinco minutos para hacer lo que saben que tienen qué hacer- y me subí y ya se fueron. Nunca regresó”, dijo a los presentes.

Así mismo, Gaby Spanic se reservó el nombre de aquel ex novio y no se supo si se trataba de un famoso o no. A diferencia de Alicia Machado, quien por el contrario sí contó hace poco con quién fue su peor experiencia sexual revelando así que se trataba del animador venezolano Winston Vallenilla, mismo ahora desempeña un cargo político en el gobierno de Venezuela.

Pero la cosa no quedó ahí, el animador le respondió a Alicia Machado y hasta la esposa del mismo también. Pero Alicia se hizo de oídos sordos y ya no se lanzaron más indirectas en las redes sociales. Por otro lado, otras que prendieron la guerra dentro de La Casa de los Famosos fueron Celia Lora y Anahí Izalde. Estas dos pelearon, pues desde el comienzo se han caído fatal y Anahí terminó llamando asesina a Celia Lora y esta, muy quitada de la pena, le respondió llamándola “Escort y prostiututa”. Total que toda una montaña de emociones a que se vive en el reality de Telemundo.

