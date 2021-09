A 25 años de “Las pistas de Blue”: Reaparece Steve y deja tierno mensaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En 1995 estrenó “Las pistas de Blue”, un programa infantil que encantó a toda una generación con sus carismáticos y agradables personajes. A 25 años de su estreno, Steven Burns, conocido como Steve, envió un tierno mensaje a todos los seguidores.

Steve inició el mensaje, compartido en la cuenta de Instagran de Nick Jr, recordando el momento en que dejó el show:

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”.

“Después, no nos vimos por un largo tiempo. ¿Podemos hablar sobre eso? Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad, que por cierto, fue bastante desafiante pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso y ahora, estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer. Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo. Es increíble ¿verdad? Quiero decir, comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias… Y mucho de ello ha sido complicado ¿saben? Sé que lo saben. Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando a día de hoy, y eso es super genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme“, dijo a todos sus seguidores.

Las redes sociales de Nick Jr. no solo compartieron este video, sino también una serie de imágenes en la que los involucrados en el programa celebran este aniversario.

A su vez, cambiaron la foto de perfil de la cuenta, ahora el perrito azul, que ayudó a Steve a encontrar tantas respuestas, es parte de la foto.

