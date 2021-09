Descubren un cadáver flotando en río de Nueva Jersey tras visita de presidente Biden: posible víctima de tormenta Ida

Un cuerpo fue recuperado ayer del río Passaic en Nueva Jersey y posiblemente se trate de una víctima de la tormenta Ida, que causó estragos en la región el 1 y 2 de septiembre.

La tormenta tropical provocó que el río creciera. La Oficina del Fiscal del condado Hudson dijo que la unidad de homicidios había respondido a la marina Kearny para investigar, sin dar detalles sobre el cuerpo encontrado, reportó Pix11.

El huracán Ida causó estragos en Louisiana y la costa del Golfo de México antes de subir al noreste como tormenta tropical, donde provocó inundaciones mortales en Nueva York y Nueva Jersey, y además causó unos tornados destructivos.

El presidente Joe Biden visitó la región el martes, y previamente había declarado zona de “desastre mayor” varios condados de Nueva Jersey y Nueva York, y ordenado ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas devastadas por los restos del huracán.

La declaración de “desastre mayor” en respuesta al impacto causado por los coletazos del huracán Ida significa que aquellos que han sido desplazados en esas zonas, incluidas las personas que no tienen seguro, serán elegibles para recibir dinero y reparar sus hogares, financiamiento que provendrá de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). También se cubrirán los servicios de apoyo, como el asesoramiento en caso de crisis, resumió The New York Times.

Al 7 de septiembre, se habían confirmado 109 muertes vinculadas con Ida: 89 en Estados Unidos y 20 en Venezuela. Los casos nacionales fueron 31 decesos en Louisiana, 27 en Nueva Jersey, 19 en Nueva York, 5 en Pensilvania, 2 en Mississippi y Alabama, y uno en Maryland, Virginia y Connecticut.

The Hudson County Homicide Unit has responded to the Frank A. Vincent Marina in Kearny on an investigation of a body pulled from the Passaic River. More info to follow.

— ProsecutorSuarezHCPO (@HCPOProsecutor) September 8, 2021