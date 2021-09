Dos trabajadores de una planta industrial en Carolina del Norte fueron encontrados muertos en extrañas circunstancias

Detectives se encuentran investigando los motivos de la muerte de dos trabajadores este domingo en una planta industrial cercana a la ciudad de Fayetteville, Carolina del Norte.

Según un comunicado emitido por la Oficina del Sheriff del condado de Cumberland, los dos empleados de Valley Proteins Inc. fueron encontrados muertos, y posteriormente los investigadores fueron a realizar las averiguaciones luego de la 1:30 p.m.

Tras conocerse los fallecimientos, el equipo de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos de Fayetteville y el Departamento de Bomberos Voluntarios de Pearce’s Mill procedieron a evacuar el edificio, contando con la presencia del equipo de respuesta a emergencias de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del estado, indicó el comunicado.

The Sheriff’s Office responded to Vally Proteins, Inc after two employees were found unresponsive. The 911 call came in just before 1:30pm this afternoon. Hazmat Team is on scene. More details will be released at the appropriate time. pic.twitter.com/XB5rK1rUUo

