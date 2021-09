La tormenta Nicholas avanza por el Golfo de México y va rumbo a la costa de Texas

MIAMI – La tormenta tropical Nicholas se mueve hacia el noroeste de la costa del Golfo de México con vientos máximos de 40 millas por hora (65 km/h) y llevará este lunes una fuerte marejada a la costa de Texas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Este domingo, el centro de la tormenta fue localizado unas 160 millas (260 km) al este-suereste de la localidad mexicana de La Pesca, estado de Tamaulipas y 240 millas (385 km) al sur-sureste de la desembocadura del Río Grande.

Una advertencia de tormenta tropical se extendió hacia el este, hasta Freeport, en Texas, mientras otra de marejada ciclónica abarca a la costa del estado tejano, desde De Port Aransas a San Luis Pass, incluida Aransas Bay, San Antonio Bay y Matagorda Bay.

Flash flooding is possible over portions of coastal Texas and Louisiana through the middle of the week as Tropical Storm #Nicholas is expected to produce storm total rainfall of 5 to 10 inches, with isolated maximum amounts of 15 inches across those areas. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/VgzKk7h43H

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2021