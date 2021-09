Eiza González y el vestido rojo con el que hechizó miradas en la MET Gala 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Eiza González es una de las actrices más queridas en México, cuyo talento la ha llevado a sumar éxitos en Hollywood y a ser parte de los mejores eventos como la edición 2021 de la MET Gala, celebrada este 13 de septiembre, donde logró generar un enorme asombro por el atuendo que lució.

La actriz llegó al emblemático Museo Metropolitano de Arte en Central Park portando un vestido rojo diseñado por la firma Versace, mismo que estilizó su envidiable figura y que combinó con joyas elaboradas por Bulgari, marca de la que es embajadora desde hace algunos meses y que la ha acompañado en sus eventos más recientes.

González también llevó un peinado en ligeras ondas y optó por un make up discreto, dejando todo el protagonismo en su vestido que, sin duda, ya forma parte de los looks favoritos de la ceremonia organizada por Anna Wintour.

MET Gala es uno de los eventos más importantes de la moda en todo el mundo, por lo que los invitados suelen ser elegidos de forma muy minuciosa y pocas mexicanas pueden decir que han estado en una de sus ediciones, como Salma Hayek y Thalía, quienes deslumbraron con su belleza a su paso.

Pero en 2018, la lista creció y Eiza se unió al selecto grupo de actrices invitadas, siendo ya esta su segunda asistencia, por lo que sabía muy bien qué esperar de la velada y volvió a acertar con su outfit. View this post on Instagram A post shared by CHIC Magazine (@chic_mty)

Ha llamado la atención la aparición de otros latinos en esta alfombra roja como Maluma que llegó al evento con un traje de piel rojo inspirado en los vaqueros estadounidenses.

La primera asistencia de la cantante brasileña Anitta también sorprendió. Ella portó un vestido negro de Peter Dundas que tenía un escote pronunciado en la espalda, con tirantes de brillos. View this post on Instagram A post shared by THE WORLD OF FASHION II (@theworldoffashion2)

