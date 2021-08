Toni Costa defiende con garras a Adamari López ante mensajes de odio que le dejaron en el Instagram.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toni Costa subió un video en Instagram en el que aparece junto a Alaïa. Después de leer mensajes de odio, el bailarín español no dejó pasar la oportunidad de defender a su ex pareja y madre de su hija, Adamari López. Esto después de la publicación donde él y la pequeña aparecen vestidos con el kimono para para practicar juntos Tae Kwon Do. En dicho reel el bailarín expone que desempolvó su traje para acompañar a su pequeña durante las clases de lo que será su nueva actividad especial de las tardes. Mismos que mostró sonrientes en una actitud cómplice y Ninja tal y como él lo expresó, pero los comentarios malintencionados no se hicieron esperar.

Los comentarios odiosos y fuera de lugar de los seguidores y haters de Adamari López no tardaron en aparecer, insinuando en varios de ellos que Alaïa lucía más feliz en compañía de su papá Toni Costa y que la misma no se ve así cuando está con la conductora de Telemundo. Cosa que Toni Costa no dejó pasar y defendió con garras a Adamari López.Llegaron incluso a decir que Adamari López era una “mala madre”. La también actriz ha recibido muchas críticas después de que decidiera separarse de Toni Costa y dedicarse un poco a su apariencia física, y sus seguidores la han tildado de ser poco honesta y que esconde algo.

Luego de estos comentarios de odio surgidos en Instagram el bailarín Toni Costa no perdió la oportunidad de defender a Adamari López y de aclarar que cada uno de ellos cumplen roles muy importantes y diferentes en la vida de su hija y que juntos “Alaïa es una niña feliz”.

Recordemos que Adamari López y Toni Costa anunciaron hace unos meses su separación, y se les ha visto después de eso a cada uno por su lado, pero también se volvieron a reunir en España para vacacionar en familia junto a la niña, lo que tiene a la audiencia confundida. Adamari López, quien ha fue consultada por la periodista Mandy Fridmman sobre su situación sentimental actual y no aceptó que sea un hecho definitivo, sino que más bien están dándose un tiempo en el que le ha pedido a Dios mucha sabiduría para tomar la decisión correcta en beneficio de su pequeña hija .

Últimamente trascendió que ambos padres seguirán unidos por la danza, pues Adamari López ya se confirmó como juez es Así Se Baila el nuevo concurso de baile de Telemundo. Y así, en la misma actividad cabe acotar que se conocieron ella y Toni Costa pero bailando en Mira quién Baila.