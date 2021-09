Aceleran la aprobación de alivios de rentas en Nueva York pero advierten que programa se quedará sin fondos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace más de un mes, cuando la gobernadora Kathy Hochul asumió la jefatura del Estado de Nueva York, tras la renuncia de Andrew Cuomo, la mandataria aseguró que una de sus prioridades de gobierno sería meterle acelerador al Programa de Asistencia de Rentas (ERAP), que cuenta con $2,700 millones para ayudar a pagar arriendos atrasados a miles de neoyorquinos que no pudieron cumplir con sus pagos, debido al impacto de la pandemia del COVID-19.

Y a pesar de que la vasta mayoría de los más de 215,000 inquilinos morosos que han presentado su solicitud de ayuda desde el pasado mes de junio siguen sin recibir los pagos para sus caseros, el paso de tortuga con el que el Estado venía procesando las aplicaciones ha cambiado a un ritmo más rápido, pero no ideal.

Datos del más reciente reporte de OTDA, (Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad del Estado de Nueva York), agencia encargada de manejar el ERAP, muestran que hasta ahora se han aprobado y comprometido más de $1,600 millones de los recursos. Pero menos del 25% de los caseros, es decir, un total de 40,337 han visto los dólares ingresar a sus cuentas de banco, con un monto consolidado de $517 millones. Asimismo, OTDA aseguró que en los próximos días $500 millones adicionales se someterán a verificación final.

Parte del acelerador que implementó la gobernadora Hochul se dio tras reasignar a 100 empleados contratados con la única labor de ayudar a los propietarios a completar las solicitudes pendientes, haciendo que los depósitos se incrementaran en más de 100%.

Este aumento, al igual que la aprobación de solicitudes, no solo superó ya el umbral de dinero asignado requerido por el Gobierno federal para el 30 de septiembre para no devolver los fondos sobrantes del programa, sino que de paso hizo que el Estado de Nueva York califique para “recibir potencialmente fondos asignados a otros estados que no están distribuyendo esa asistencia con la suficiente rapidez”.

Estado demuestra necesidad de más fondos

“Dado que Nueva York ya ha comprometido completamente su primera ronda de asistencia de alquiler de emergencia y muy pronto obligará toda su segunda ronda de fondos de asistencia de alquiler de emergencia, el Estado ha establecido una necesidad demostrable, y es elegible para recibir fondos adicionales”, aseguró la gobernadora Hochul, lo que quiere decir que más inquilinos que todavía no han aplicado para las ayudas podrán beneficiarse.

“Las asignaciones iniciales de ERAP se basaron en una fórmula de distribución per cápita y no se consideró el alto porcentaje de hogares que pagan renta en Nueva York. Estoy solicitando que la reasignación de los fondos del programa ERAP tome en consideración el número de hogares arrendatarios en el estado”, agregó la mandataria, quien admitió que aunque han intensificando sus esfuerzos, el trabajo “aún no ha terminado”.

El comisionado de OTDA, Mike Hein, quien fue duramente criticado por la lentitud con la que esa agencia manejó el programa de rentas ERAP desde junio hasta agosto, bajo el mandato del exgobernador Andrew Cuomo, reconoció que con la nueva Administración Hochul, que destinó más fondos, el plan de ayuda ha ido a paso más acelerado, beneficiando a más inquilinos deudores.

“Con fondos adicionales del Estado, el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler de Nueva York es aún más dinámico en las protecciones que se brindan a los inquilinos y en la amplitud de la asistencia que se brinda a los propietarios”, dijo el funcionario. “Con la atención continua de la gobernadora Hochul a este problema crítico, ahora estamos viendo el poderoso impacto que este programa está teniendo en todo nuestro estado y demostrando una vez más que Nueva York es un líder a nivel nacional en abordar los problemas económicos y sociales más desafiantes que enfrentamos en medio de la crisis de salud global”.

Alertan que el lunes se acaban los fondos

Los nuevos datos de OTDA surgen justo cuando la organización ‘Community Housing Improvement Program‘ (CHIP), que vigila la asignación de los recursos de ayuda de rentas, reveló en un informe reciente que se espera que para el lunes 27 de septiembre, el Estado de Nueva York habrá aprobado o depositado los dineros a más de 168,000, por un monto total de $2,180 millones, por lo que urgieron que Washington desembolse más fondos.

“La razón por la que es vital que se obtenga más dinero es porque este dinero en realidad evita que ocurran los desalojos”, dijo el director ejecutivo de CHIP, Jay Martin, advirtiendo que más que extender moratorias de rentas hay que ayudar a pagar las deudas de los inquilinos. “No se trata de moratorias de desalojo, sino de sacar este dinero para asegurarse de que se pague la deuda de alquiler, que es lo que mantiene a las personas en sus hogares”.

El reporte de CHIP advierte además que entre 230,000 y 280,000 inquilinos morosos en Nueva York todavía no han aplicado al programa de ERAP.

El senador por Nueva York Charles Schumer también ha manifestado su apoyo a que el Gobierno federal asigne más recursos al Fondo de Asistencia de Alquiler.

Otra buena nueva sobre el programa de ayuda en el pago de rentas adeudadas, es que desde el pasado 15 de septiembre, inquilinos de ingresos medios, que antes no calificaban para recibir ayuda, ahora pueden solicitarla gracias a que se desembolsaron otros $125 millones en fondos estatales.

A pesar de los datos compartidos por CHIP, Justin Mason, vocero de OTDA, aseguró que aún quedan fondos disponibles para que más personas apliquen y se beneficien, y reconfirmó que los dineros comprometidos hasta ahora son del orden de $1,600 millones.

“El Programa de Asistencia de Emergencia de Alquiler de Nueva York continuará aceptando solicitudes y emitiendo pagos mientras haya fondos disponibles”, dijo Mason.

“Estamos haciendo un esfuerzo concertado para involucrar a los propietarios, asegurarnos de que las solicitudes enviadas cumplan con las pautas estatales y federales y hacer que estos fondos críticos lleguen a sus destinatarios previstos, como lo demuestra el aumento significativo en los pagos directos durante el mes pasado”, agregó.

El vocero de OTDA enfatizó que con más de $517 millones distribuidos en aproximadamente 40,000 pagos directos a los propietarios, Nueva York se encuentra entre los estados líderes a nivel nacional en lograr que la asistencia federal salga por la puerta, sin embargo reconoció que en los próximos días se deberán tomar acciones, ya que los fondos son limitados.

“Como resultado, evaluamos continuamente la cantidad de solicitudes que tenemos disponibles y actuaremos en consecuencia en las próximas semanas en ausencia de fondos federales adicionales para el programa”, agregó el funcionario, anticipando que los recursos actuales disponibles pueden terminar pronto.

Datos sobre el Programa de Asistencia de Rentas: