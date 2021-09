Ex de Adamari López, Toni Costa, sigue y le da like a strippers hombres, asegura Chisme No Like.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mucho se ha dicho de la separación de Adamari López y Toni Costa. En algún punto, cuando la conductora de Hoy Día anunció a través de un comunicado el fin de la relación aseguró: “Que la decisión era por el bienestar de su hija”. Después dijo a una entrevista en People en español: “Lo que estaba sucediendo no era lo correcto. Él sabe lo que pasó. No tomé la decisión a la ligera”. Ahora, uno de los programas que más se ha dedicado en averiguar qué es verdad y qué no dentro de esta historia, Chisme No Like, asegura que Toni Costa le da likes en Instagram a hombres strippers.

Esto no tendría por qué ser un hecho noticioso. Sin embargo, precisamente uno de los rumores y las posibles causas de su separación con Toni Costa, fueron las supuestas infidelidades de este y los chats con hombres. Obviamente, esto es algo que han asegurado en varias oportunidades el reconocido periodista Javier Ceriani y la comunicadora Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like, quienes afirman que Toni Costa, ex de Adamari López, le da like en Instagram a strippers y modelos hombres.

“Adamari le dice a sus amigas que ella le encontró a Toni Costa mensajes con una amiga de Zumba. Con una mujer…”, asegura Javier Ceriani. Su compañera Elisa Beristain recuerda que también supuestamente habría recibido mensajes de un caballero, con el que eventualmente tuvo una relación en el pasado. “Está obsesionado en ponerle like a todos los machotes y papasotes de Miami. Strippers y modelos. Todo el tiempo Toni Costa siempre sigue a este stripper que está en un bote mostrando el trasero”, aseguraron en Chisme No Like.

Afirman en el programa de farándula Chisme No Like que en las fotos donde estos caballeros salen más vestidos, supuestamente el bailarín español le da likes a las fotografías. Ambos conductores están muy seguros que tarde o temprano, Toni Costa tendrá que aceptar que todo lo que en este show se ha dicho sobre él.

