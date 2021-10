Departamento de Justicia no presentará cargos contra el policía que le disparó a Jacob Blake

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Departamento de Justicia estadounidense informó este viernes que no presentará cargos civiles en contra del oficial de Wisconsin, Rusten Sheskey, que disparó contra Jacob Blake en 2020 que lo paralizó parcialmente.

Autoridades informaron que Sheskey, efectivo policial que disparó siete veces contra el hombre afroamericano el 23 de agosto del pasado año, había actuado bajo el uso de armas debido a una disputa doméstica que protagonizaba Blake.

Tras una investigación, fiscales federales indicaron que la evidencia obtenida no era suficiente para comprobar que Sheskey usó “fuerza excesiva intencionalmente”, señaló un comunicado del Departamento de Justicia.

Esta investigación concluyó de esta forma luego de recoger y revisar informes policiales, relatos de agentes, declaraciones de testigos, declaraciones juradas y material audiovisual del incidente, que fue capturado en el celular de un testigo y que tras su circulación generó protestas de índole racial en Kenosha, Wisconsin y algunas ciudades del país.

“Después de una revisión cuidadosa y exhaustiva, un equipo de fiscales federales con experiencia determinó que existe evidencia insuficiente para probar más allá de una duda razonable que el oficial de local violó intencionalmente los estatutos federales de derechos civiles criminales”, informó el Departamento de Justicia.

Federal Officials Close Review of the Officer-Involved Shooting of Jacob Blakehttps://t.co/rtMGE5qbYT — DOJ Civil Rights (@CivilRights) October 8, 2021

Al conocerse el anuncio, Jacob Blake Sr., padre del afroamericano agredido, se mostró inconforme por el dictamen del Departamento de Justicia y criticó los mecanismos que utiliza el sistema judicial estadounidense.

“Esperaba más de la administración que esto. Esperaba mucho más que esto”, dijo Blake Sr. a ABC News. “Creo que estamos en un sistema racista sistemático, y que este sistema no fue creado para nosotros, así que no esperaba que el sistema funcionara para nosotros, porque nunca funciona. No fue creado para nosotros”.

Recalcó el padre de Blake estar en desacuerdo con lo que a su juicio fue un uso excesivo de la fuerza. “Siete veces en la espalda es excesivo. No me importa si eres un perro, ¿siete veces no es excesivo?”

Este hecho ocurrido casi tres meses después del asesinato de George Floyd se dio cuando agentes intentaban detener a Blake por la disputa doméstica, además de que ya tenía una orden de arresto. Corrió a la parte delantera de su vehículo, y al intentar huir, fue cuando Sheskey disparó el arma siete veces a su espalda, dejándolo paralizado.

Sheskey alegó que actuaba en defensa propia debido a que se descubrió que Blake estaba armado con un cuchillo, el cual fue encontrado durante las investigaciones por el incidente.

Blake demandó a Sheskey por uso de fuerza “excesivo e innecesario”; sin embargo no ha procedido y el oficial tampoco recibió alguna sanción del Departamento de Policía de Kenosha.

También te puede interesar:

El policía que disparó a Jacob Blake siete veces ya está de nuevo en activo

Adolescente usó cheque de estímulo para comprar arma y matar a dos personas en disturbios: caso Jacob Blake

Las primeras declaraciones públicas de Jacob Blake luego de ser baleado por la Policía en Wisconsin