Dwayne Johnson debuta como rapero a sus 49 años, escucha aquí su canción

Estrella de cine, luchador profesional, productor, hombre de negocios y, a partir de ahora, también rapero.

Fue el propio Dwayne Johnson quien dio el anuncio sobre su debut en el mundo de la música y no en cualquier género sino en el rap, ya que aparece colaborando en el nuevo sencillo de Tech N9ne, ‘Face Off’, que fue estrenado este viernes, 8 de octubre.

“Hice mi histórico debut en el rap. Un gran saludo a todos los fans del ‘hip hop’ y de la música por sus reacciones”, compartió en Twitter.

El verso de Dwayne, que él mismo escribió, incluye la letra: “It’s about tribe, it’s about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours and take what’s ours”, esto en el final de la canción.

Made my historic rap debut (thankfully I didn’t suck😅) Huge shout to all the hip hop & music fans for your HYPE reactions that are straight f*cking fire 🔥🔥🔥🙏🏾👊🏾

Love to my #StrangeMusic USO’s@TechN9ne🐐@therealJoeyCool@TheRealKingIso#FACEOFF

WATCH: https://t.co/1ByD2BCWJo pic.twitter.com/nv9b7OXsAP — Dwayne Johnson (@TheRock) October 8, 2021

Según contó el rapero en entrevista para Variety, desde el principio quería que un luchador contribuyera en el tema, ya que su deseo es que la canción se convierta en una especie de himno que suene en los espectáculos deportivos y en los gimnasios.

“Es una canción energética. Va a conseguir que la gente se anime a levantar pesas, se anime a pelear, se anime a jugar ¿Y qué mejor persona que él? ¿No? Conor McGregor, no lo conozco. Conozco a la Roca”, comentó.

Ambos se conocieron en las redes sociales, pero su amistad fue creciendo desde hace unos años y por fin se pudieron ver en persona en el set de ‘Ballers’ de HBO, esto mucho antes de que estallara la pandemia por coronavirus alrededor del mundo.

Por otra parte, los éxitos más recientes de ‘The Rock’ incluyen ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’, la serie de HBO ‘Ballers’, ‘Jungle Cruise’ y la comedia de situación ‘Young Rock’, basada en su vida. Su próximo gran estreno será la película de acción de Netflix ‘Red Notice’ con Ryan Reynolds y Gal Gadot.

