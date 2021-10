Javier Ceriani asegura que los talentos de Suelta la Sopa andan llamando a todos lados a buscar trabajo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista de entretenimiento Javier Ceriani ha estado desde hace rato tras lo que hace unos días era tan sólo un rumor, la cancelación del programa de farándula Suelta la Sopa. Él mismo ya venía diciendo que en la planta televisiva se gestaba una reunión importante, donde finalmente se decidió que Suelta la Sopa queda fuera de la plantilla de programación de Telemundo. Ahora, el argentino ha asegurado que los talentos de Suelta la Sopa andan llamando a otros medios buscando trabajo.

“Andan llamando a CNN, llamando a Univision, llamando a La Mega, a Puerto Rico a todos lados. Están desesperados porque el Titanic se hunde”, dijo Javier Ceriani hablando de lo stalentos de Suelta la Sopa y su búsqueda de empleo. “Como dice una canción de José Alfredo Jiménez. Que bonita es la venganza cuando Dios te la concede”, agregó la otra conductora de Chisme No Like, Elisa Berastain.

Recordemos que hace casi un año, el programa vivió una intensa polémica con la salida de una de sus figuras principales, Carolina Sandoval. En su momento, Jorge Bernal dijo que la salida de “La Venenosa” no afectaría el rating del programa de televisión. Ahora segura que tras la salida de la misma, se preparó para el fin del show Suelta la Sopa. Como era de esperarse y con prueba en mano, Javier Ceriani re compartió las declaraciones de Jorge Bernal para aquel momento. Ahora, junto a su compañera de Chisme No Like, Elisa Beristain, ha dicho que que los talentos del show andan buscando trabajo en otros medios hermanos ante el miedo de lo que implica para cualquiera perder su empleo.

(Ir al minuto 51:04)

Es importante recalcar que tanto Javier Ceriani, como Elisa Beristain dijeron que no están felices con la cancelación de Suelta la Sopa. Justo hace poco entrevistaron a Carolina Sandoval, quien les dio hasta el balde a sus excompañeros de Suelta la Sopa. Básicamente, “La Venenosa” está convencida que la gente que obra bien, le va bien y a la gente que no lo hace: “… Que se preparen porque les va a caer un fuerte chaparrón de agua. Justo el día que se anunció la cancelación del programa de Telemundo, Carolina Sandoval lograba hacer historia como mujer, latina y periodista desde La Casa Blanca. Un logro que no cualquiera puede conseguir.

Lo cierto es que Javier Ceriani dice que Aylin Mujica, Juan Manuel Cortés, Lucho Borrego y Jorge Bernal andan buscando trabajo con colegas para no sentir un vacío laboral y lograr ser empleados en algún otro medio de comunicación.

