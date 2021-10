Estos son los 7 snacks más populares en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En cualquier visita a la tienda de comestibles es bastante evidente darse cuenta de la creciente oferta de bocadillos y snacks, la realidad es que los estantes de los supermercados están saturados de una cantidad absurda de alternativas diferentes que se acoplan a los gustos más exigentes y exóticos. De tal modo que la suculenta variedad hace que sea difícil elegir, sin embargo existen algunos bocadillos que con el paso de los años la gente continúa comprando una y otra vez, hasta que se convierten en clásicos favoritos. De acuerdo con una selección de “las marcas de alimentos y refrigerios más populares de Estados Unidos”, que utiliza datos recopilados en más de 7.000 entrevistas por la opinión pública mundial y la empresa de datos YouGov: estos son los 7 snacks más populares del 2021 en todo Estados Unidos ¿Cuál es tu favorito?

1. M&M’s

Sin lugar a dudas la corona se la llevaron las exquisitas variantes de M&M´s, no es de extrañar que estos irresistibles chocolates encabecen la lista como el snack más popular en Estados Unidos. De acuerdo con la encuesta, icónicas variantes como su versión con maní, los minis y ediciones especiales, son siempre los consentidos por el público. La realidad es que son perfectas, ideales para matar el antojo y disfrutar una por una, además de que sus vibrantes colores siempre las harán más atractivas.

2. Hershey

Parece ser que los bocadillos chocolate son los consentidos del público estadounidense, por encima de las alternativas saladas. Y evidentemente como era de esperarse Hershey ocupa el segundo lugar en la lista, con especial énfasis en su chocolate en barra Hershey’s y Hershey’s Kisses, estos productos obtuvieron entradas en la lista de las cinco principales marcas de bocadillos de YouGov. Finalmente ¿existe un chocolate más clásico y nostálgico que la barra de Hersheys? Y claro, los kisses son el antojo perfecto para cualquier ocasión ¿El problema? su tamaño hace que sea imposible comer solo uno ¡Nadie le dice que no a este dulce capricho!

3. Reese´s

Probablemente uno de los antojos más irresistibles y sí … culposos, son los chocolates Reese´s. Su sabor, consistencia y peculiar toque salado, los hace simplemente deliciosos. Además, son el antojo dulce perfecto para los amantes de la mantequilla de maní, que en combinación con el chocolate es simplemente un combo difícil de superar. Lo mejor de todo es que vienen en porciones no tan exageradas y es fácil darse un capricho sin excederse, aunque la realidad es que es una tarea bastante difícil comer solo uno.

4. Galletas Oreo

La realidad es que las galletas Oreo no necesitan de ninguna presentación y es evidente que se encontrarían dentro de los primeros 5 lugares de la lista. Sin lugar a dudas estas delicias terrenales untadas con suculenta crema, son probablemente uno de los alimentos más satisfactorios para mojar en un vaso de leche fría. Son el snack dulce consentido de muchos, no solo en Estados Unidos ¡a nivel mundial! Este clásico de clásicos, ha estado en los estantes desde 1912, y en 2016, no en vano el producto acumuló más de $2mil millones en ingresos anuales globales, la mayor cantidad de cualquier compañía de galletas ese año.

5. Pillsbury

Todos sabemos que Pillsbury, es un fabricante de numerosos productos icónicos para hornear, no en vano es la marca que domina los mercados de mezclas en caja y masa para galletas refrigerada. En realidad todos sus productos brillan por ser deliciosos e increíbles opciones, de manera específica sus emblemáticas y exquisitas masas para galletas se pocisionan muy dignamente en el quinto lugar de la lista. View this post on Instagram A post shared by Pillsbury (@pillsbury)

6. Ritz

Hasta el sexto lugar en la lista de los 10 primeros lugares, encontramos un bocadillo salado y nada mejor que las galletas Ritz. Probablemente son las galletas más consentidas y la razón es simple, son deliciosas, increíblemente crujientes y actualmente manejan todo tipo de suculentas variedades como su emblemática versión de mantequilla de maní y las versiones rellenas de queso. Las galletas Ritz, son un clásico y nunca nos decepcionarán, además tienen la cantidad perfecta de sal y un magnífico toque a mantequilla que hace que se lleven bien con cualquier cosa. View this post on Instagram A post shared by INVIA MARKET (@inviagroup)

7. Doritos

Otro clásico salado y uno de los snacks más irresistibles de todos los tiempos, que sin lugar a dudas es la botana perfecta son los Doritos. Si bien, es innegable decir que los Doritos Originales con sabor a queso nacho son deliciosos por derecho propio; la marca no deja de sorprendernos y han creado todo tipo de suculentas variantes que simplemente es imposible no arriesgarse a probar. Eso sí, algunas alternativas de sabores han sido creadas para valientes ya que pueden ser bastante picositos ¡Perfectos para los amantes de lo extremo! View this post on Instagram A post shared by Doritos ® (@doritos)

