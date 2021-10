Kimberly Flores destapa su abdomen y para la colita con una falda muy coqueta mientras dejan al descubierto en La Casa de Los Famosos su supuesta infidelidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras en La Casa de Los Famosos siguen dejando al descubierto la supuesta infidelidad de Kimberly Flores a su esposo Edwin Luna con el actor Roberto Romano, la modelo e influencer se dedicó a calentar las redes sociales. Muy quitada de la pena destapó su abdomen, muy tonificado por cierto y paró la colita con una falda tipo faralado de más de coqueta. Obviamente, le llovieron los piropos como arroz.

Desde que salió del reality de Telemundo, La Casa de Los Famosos, se ha dicho de todo. Que si le fue infiel a Edwin Luna, que si él le había sido infiel a ella con otra amiga antes, que si se van a separar, etc. Rumores que Kimberly Flores ha hecho frente aclarándolos o simplemente centrando la atención de todos en su belleza. En esta oportunidad, usó un top cortito para dejar evidencia del abdomen que de acero que se gasta y abajo usó una falda cortita y muy llamativa con la que paró la colita y presumió sus muy tonificadas piernas.

Alicia Machado, su archirrival en La Casa de Los Famosos, no perdió oportunidad para dejarla al descubierto y decir que lo de Roberto Romano y Kimberly Flores se dio en el hotel antes de comenzar el reality. Kimberly no ha salido a desmentir esto, pero sí aclaró hace unas semanas que no lo había sido infiel a su esposo Edwin Luna. Simplemente señaló que la producción del reality manipuló su participación para generar más audiencia. View this post on Instagram A post shared by ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 🌸🎀👄 (@chicapicosa2)

También agregó que el vocalista de la banda la Trakalosa sabía todo lo que sucedería y que, cuando fue Edwin Luna a sacarla del set de La Casa de Los Famosos fue porque su hijo mayor requería atención, pues el mismo estaba pasando por un fuerte cuadro emocional precisamente por la ausencia de su madre, Kimberly Flores. View this post on Instagram A post shared by Para ti Mex‼️ (@paratimex)

En cuanto a su matrimonio, tanto Kimberly Flores como Edwin Luna, no han dejado de presumir su amor y la buena relación que mantienen actualmente. Se nota que ambos están poniéndole corazón y los fans de ambos se sienten felices de saber que todavía hay pareja para rato.

Sigue leyendo: