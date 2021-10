Guantes ansiosos: Julio César Chávez Jr. reaparece en el gimnasio en busca de una pelea contra Jake Paul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se escuchan golpes en el gimnasio de la familia Chávez. Luego de los rumores que indicaban que Omar y Chávez Jr. se encontraban en rehabilitación por las adicciones a las drogas, Julio César Chávez Jr. reaparece nuevamente en sus redes sociales y sobre el cuadrilátero.

Desde hace meses, Julio César Chávez Jr. no aparecía a través de sus redes sociales. Sin duda alguna una clara muestra de que algo no andaba bien puesto que es un usuario activo. El “Gran Campeón Mexicano” aclaró que sus hijos se encontraban en un “retiro espiritual”. Luego de varios meses de ausencia, Chávez Jr. reapareció y con ganas de un combate.

“El miedo no anda en burro, como decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear Jake Paul, me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones. No me interesa pelear con alguien que no sabe boxear”, expresó el azteca a través de su cuenta de Twitter. "No me ganas ni poniéndome tacones". Julio César Chávez Jr se lanzó contra Jake Paul. ¿Será que quiere pelea? https://t.co/irKC5ZK35w— Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) October 19, 2021

Chávez Jr. ha dado claras señales de que buscará volver a montarse en el ring. De hecho, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el azteca reconoció que quiere una pelea para el mes de diciembre o enero.

Julio César Chávez Jr. viene de caer derrotado contra el brasileño Anderson Silva, leyenda de las artes marciales mixtas. El azteca no pudo llevarse el triunfo en la última exhibición de su padre, un evento que fue denominado “Tributo a los Reyes”, desarrollado en el Estadio Jalisco.

¿REGRESARÁ PRONTO? 👀🥊



Julio César Chávez JR nos ha sorprendido a través de un video en donde se le ve recuperado y entrenando poco a poco.



📹 | ADAMSFTWR pic.twitter.com/HlwYg4OgR0— Bolavip México (@BolavipMex) October 15, 2021

