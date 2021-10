Mia Khalifa presume abdomen de acero y curvas de tentación con un bikini dorado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mia Khalifa es una de las famosas que más llama la atención gracia a que posee unos encantos que enloquece a sus millones de seguidores y muchas veces desatan envidia hasta en las mujeres más bellas de la farándula internacional. Debido a eso, la ex actriz porno no desaprovecha la oportunidad para subir publicaciones a sus redes sociales que dejan tirando baba a propios y extraños.

Eso fue lo que sucedió hace unos días cuando en su cuenta de Instagram la joven de 28 años publicó una serie de fotos donde aparece presumiendo su abdomen de acero y curvas de tentación, usando un bikini dorado que modeló desde varios ángulos para alegrar la pupila.

“Woke up and canceled my workout, but posting pics of the abs I haven’t seen in a month makes me feel slightly better about that 😌”, se lee en el epígrafe de las imágenes que hasta el momento han conseguido más de dos millones 201 mil corazoncitos rojos y toda clase de buenos comentarios, en su mayoría, para destacar su torneada figura.

(Desliza para ver todas las postales)

Previamente, Mia Khalifa se dejó admirar sin maquillaje y con otro diminuto bañador en una serie de tres fotos y un video, mostrando en primer plano sus impresionantes atributos desde una villa ecológica en Tulum, México. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

