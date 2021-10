Snoop Dogg está de luto: falleció su madre Beverly Tate a los 70 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No hay nada más desgarrador en este mundo que la perdida de un ser querido y Snoop Dogg fue el protagonista de esta lamentable noticia. Beverly Tate, la madre de Calvin Cordozar Broadus Jr., mejor conocido por su nombre artístico ‘Snoop Dogg’, falleció a la edad de 70 años durante el pasado fin de semana. El rapero estadounidense compartió la información a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje de despedida. “Gracias Dios por darme un ángel por madre“, fue el mensaje que escribió Snoop Dogg en la red social acompañado de las siglas TVMA (Till we meet again, a lo que se traduce en español: “Hasta que nos volvamos a ver“).

No se sabe con certeza la causa por la que falleció la madre del rapero estadounidense de 50 años; aunque, cabe destacar que Beverly Tate fue hospitalizada en múltiples oportunidades durante este 2021. La gran preocupación de Snoop Dogg lo obligó a que pidiera mucho apoyo y fuerza por parte de sus fanáticos para que su madre saliera lo más pronto posible del hospital. Unos días después de haberle pedido consuelo a sus admiradores, Snoop Dogg reveló que su madre todavía seguía luchando con su enfermedad y aún se encontraba hospitalizada. Sin embargo, actualmente tanto Snoop Dogg como la familia del cantante no han dado más detalles acerca de la enfermedad que padecía Beverly Tate.

Minutos después de haberse confirmado el fallecimiento de la madre del rapero, las muestras de apoyo hicieron acto de presencia y muchas celebridades pudieron darle el pésame a Snoop Dogg por el suceso. “Amor para ti y tu familia en este momento, escribió el actor Johnny Knoxville. Asimismo, el actor y comediante Guy Torry expresó sus condolencias mediante este mensaje: “Oraciones para ti y tu familia. Que descanse su alma con Dios y tengan paz”. Kyla Pratt, actriz y cantante estadounidense, escribió lo siguiente: “Enviándote luz y amor”.

El papá de Snoop Dogg, Vernell Varnado, también compartió la noticia en su cuenta de Instagram acompañado con este mensaje: “Mamá Snoop ha fallecido hoy. ¿Pueden mis fans rezar por nuestra familia? Lo necesitamos más que nunca. Gracias”.

Sin duda alguna, el fallecimiento de Beverly Tate dejó un vacío enorme en Snoop Dogg, tanto así que el artista compartió un vídeo en donde se le ve triste y no pudo contener las lagrimas mientras escuchaba música. View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

